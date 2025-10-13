Cartagena habilita el pabellón de El Algar para que los vecinos de Los Alcázares puedan ducharse

El Ayuntamiento de Cartagena abre el pabellón deportivo de El Algar para que vecinos de Los Alcázares y Bahía Bella puedan ducharse. En la localidad marmenorense tienen problemas con la calidad del suministro de agua tras las intensas lluvias acaecidas el pasado fin de semana, por lo que el agua no es potable, según informó la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Entre otras limitaciones, está prohibido el consumo de agua del grifo para cocinar, beber o higiene personal.

El pabellón Juan Sáez Celdrán, ubicado junto al colegio Virginia Pérez, en la calle de la Ardilla (El Algar), abre sus puertas en horario ininterrumpido, de 9 a 22 horas, ofreciendo vestuarios con duchas de forma gratuita a los vecinos que lo precisen.

Bahía Bella

Los vecinos de Bahía Bella también tienen estas restricciones al consumo de agua que ha marcado la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Pese a pertenecer al término municipal de Cartagena, su red de abastecimiento depende de las conducciones de Los Alcázares afectadas. Por ello, la concesionaria municipal de agua Hidrogea tiene desplegada en Bahía Bella una cuba de abastecimiento de agua potable, gratuita para la población. Las personas que acudan deben ir provistas con sus propios recipientes o envases. La cuba estará en funcionamiento de 9 a 14 horas, en la zona de los buzones postales de Bahía Bella.