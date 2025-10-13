En el aire las ayudas para el contenedor marrón en Cartagena al quedar desierto el concurso

Una subvención europea en el aire. Parece repetirse la historia tras la devolución de tres de ellas. MC Cartagena alerta de que "Arroyo pone en riesgo más de 4,4 millones de euros europeos para la gestión de residuos" debido a que el contrato del contenedor marrón queda desierto y "amenaza con otro incumplimiento legal y financiero del Gobierno local".

MC advierte que la gestión del Gobierno de Noelia Arroyo vuelve a situar a Cartagena al borde del ridículo institucional y del perjuicio económico, tras confirmarse que el concurso para la implantación del contenedor marrón ha quedado desierto, a pesar de estar financiado con fondos europeos Next Generation por un total de 4.417.291,95 euros.

Según el pliego técnico firmado en mayo de 2025, el contrato se financia íntegramente con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de las órdenes de subvención autonómicas de 2022 y 2023. En él se advierte expresamente que los plazos de ejecución y adjudicación son "de obligado cumplimiento" por estar vinculados a la subvención europea, lo que significa que si no se formaliza el contrato en tiempo, el Ayuntamiento puede perder la ayuda y verse obligado a devolverla como ya ha sucedido con la de promoción de vivienda en Los Mateos, la del proyecto ambiental para mejorar la recogida de aguas pluviales en Mar de Cristal, Islas Menores y Los Nietos, y una para el desarrollo de planes piloto de fomento de adaptación del riesgo de inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, señala que "estamos ante un caso gravísimo: un contrato de más de cuatro millones de euros, destinado a cumplir la ley y avanzar en la economía circular, se ha diseñado tan mal que nadie ha querido presentarse. Si se pierde esta financiación, será otro golpe histórico a los intereses de Cartagena y una nueva muestra de que Arroyo no gobierna: improvisa". Desde MC recuerdan que Cartagena sigue sin cumplir la obligación legal de contar con recogida separada de biorresiduos, que debía estar implantada en todo el municipio desde enero de 2025, según la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados.

Desde la formación liderada por Giménez Gallo hacen hincapié en que "sin embargo, en lugar de garantizar el servicio, el Gobierno municipal ha encarecido el recibo de la basura en más de un 17 %, sin ofrecer mejoras reales ni avances en la gestión".

"Mientras suben la tasa y cobran a los vecinos por un servicio deficiente, el Ayuntamiento es incapaz de adjudicar los contratos necesarios para cumplir la ley. No hay planificación ni credibilidad. Ni empresas ni Europa confían ya en la gestión de Arroyo", denuncia el portavoz municipal.

El contrato y la subvención no estaban pensados solo para el contenedor marrón. También incluían el de aceite usado y el de ropa, los tres obligatorios en la recogida selectiva desde el pasado 1 de enero de 2025. Según la convocatoria, el plazo para tener implantados los tres sistemas termina a finales de este mes de octubre.

Cabe recordar que el pliego municipal detalla que el contrato está dividido en tres lotes. El primero de ellos de biorresiduos, valorado en 3.200.031,95 euros, el segundo lote de aceites de cocina usados por 612.260 euros y un tercer lote para textil y calzado por 605.000 euros.

"En total, más de 4,4 millones de euros de inversión europea comprometida que pueden perderse si Arroyo no actúa con urgencia", añade Giménez Gallo.

MC denuncia que esta situación pone en riesgo la financiación, el cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación y la imagen del municipio ante la Unión Europea, y advierte de que "ya no se trata solo de incompetencia política, sino de una posible pérdida de fondos que debería investigarse y depurarse con responsabilidades claras".

"Cartagena no puede permitirse más excusas. Los fondos europeos son una oportunidad histórica que Arroyo está convirtiendo en una amenaza. Si se pierden, se perderá también la confianza de los vecinos, de las empresas y de Europa. El Gobierno municipal está demostrando que ni planifica, ni cumple, ni ejecuta", concluye Giménez Gallo.