Nuevo paso para catalogar La Pobrecita y Rambla de Las Matildes

La Dirección General de Patrimonio Cultural, adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha incoado el procedimiento administrativo para la declaración de los conjuntos mineros de La Pobrecita, en el Estrecho de San Ginés, y Rambla de Las Matildes, como bienes catalogados por su relevancia cultural, según recoge el Boletín Oficial de las Región de Murcia (BORM).

El conjunto minero de La Pobrecita conserva elementos clave de la actividad minera tradicional. Así, a través del pozo maestro, la casa de máquinas y el antiguo pivote de malacate, es posible entender cómo funcionaban las minas en el pasado y cómo fueron evolucionando desde sistemas manuales o de tracción animal hasta la mecanización.

Restos materiales

Se trata de uno de los escasos ejemplos en los que conviven físicamente huellas materiales de ambas fases tecnológicas, lo que otorga al enclave un carácter singular y de gran valor cultural. La autenticidad del conjunto queda acreditada por restos materiales como el forro del pozo, anclajes del malacate y cimentaciones de maquinaria, así como por testimonios orales que documentan su uso desde el XIX.

Por su parte, el conjunto minero de la Rambla de Las Matildes está integrado por la Fundición Dos Hermanos de Pío Wandosell, el castillete y casa de máquinas de la Mina San Sebastián y el castillete y casa de máquinas de la Mina El Cielo. Es un ejemplo de arquitectura minera funcional, con elementos de fundición, tratamiento del mineral y almacenamiento.

La coexistencia de estructuras vinculadas tanto a la extracción como al tratamiento del mineral ofrece la posibilidad de realizar una lectura cronológica de los procesos industriales.

Entre los elementos conservados de estas estructuras destacan hornos de calcinación, galerías de condensación, naves de fundición, un lavadero de flotación diferencial, así como castilletes, casas de máquinas, balsas y estructuras auxiliares que permiten interpretar las distintas fases de la actividad minera.