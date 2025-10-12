Concurso
Convocan la nueva edición de ‘Entre Cuerdas y Metales’ en honor a De Falla
El presupuesto global de esta edición alcanza los 174.990 euros
L.O.
El Ayuntamiento de Cartagena aprobó la convocatoria de la 28ª edición del concurso de música clásica para jóvenes intérpretes ‘Entre Cuerdas y Metales', organizado por el departamento de Juventud en colaboración con el Conservatorio de Música de Cartagena. La nueva edición del certamen, que se desarrollará durante el curso 2025-2026, estará dedicada al compositor Manuel de Falla.
El presupuesto global destinado a esta edición asciende a 174.990 euros, de los cuales 100.000 se asignan al programa de jóvenes intérpretes para la organización del certamen, 50.000 euros a las actividades conmemorativas y 24.990 euros a los premios y becas para los ganadores.
El concurso se estructura en ocho modalidades: Piano, Cuerda, Viento Madera, Viento Metal, Percusión, Cuerda Pulsada, Voz y Música de Cámara. Podrán participar alumnos de entre 12 y 35 años que cursen enseñanzas profesionales de música en conservatorios o centros de la Región de Murcia, mientras que en la modalidad de Voz no se establece límite de edad.
Las inscripciones se abrirán del 3 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 y las pruebas se celebrarán entre febrero y abril de 2026. Los premios alcanzan dotaciones de 2.600 euros para música de cámara y 1.600 euros para las modalidades individuales, además de una Mención Especial al Joven Valor, dotada con 120 euros, para intérpretes de hasta 15 años.
