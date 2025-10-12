Convocan la nueva edición de ‘Entre Cuerdas y Metales’ en honor a De Falla

El Ayuntamiento de Cartagena aprobó la convocatoria de la 28ª edición del concurso de música clásica para jóvenes intérpretes ‘Entre Cuerdas y Metales', organizado por el departamento de Juventud en colaboración con el Conservatorio de Música de Cartagena. La nueva edición del certamen, que se desarrollará durante el curso 2025-2026, estará dedicada al compositor Manuel de Falla.

El presupuesto global destinado a esta edición asciende a 174.990 euros, de los cuales 100.000 se asignan al programa de jóvenes intérpretes para la organización del certamen, 50.000 euros a las actividades conmemorativas y 24.990 euros a los premios y becas para los ganadores.

El concurso se estructura en ocho modalidades: Piano, Cuerda, Viento Madera, Viento Metal, Percusión, Cuerda Pulsada, Voz y Música de Cámara. Podrán participar alumnos de entre 12 y 35 años que cursen enseñanzas profesionales de música en conservatorios o centros de la Región de Murcia, mientras que en la modalidad de Voz no se establece límite de edad.

Las inscripciones se abrirán del 3 de noviembre al 4 de diciembre de 2025 y las pruebas se celebrarán entre febrero y abril de 2026. Los premios alcanzan dotaciones de 2.600 euros para música de cámara y 1.600 euros para las modalidades individuales, además de una Mención Especial al Joven Valor, dotada con 120 euros, para intérpretes de hasta 15 años.