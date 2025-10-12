Una ayuda de 18.000 euros para apoyar a las asociaciones de belenistas

El Ayuntamiento de ha destinado 18.000 euros en subvenciones para apoyar a las asociaciones belenistas. Estas ayudas, que se lanzaron por primera vez el pasado mes de junio, buscan, como ha recordado el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, conservar y difundir esta forma de artesanía, proteger la tradición y acercarla a los más jóvenes».

«El arte del belenismo no solo está presente durante la Navidad, ya que artesanos y asociaciones trabajan a lo largo de todo el año para que todos podamos montar nuestros nacimientos y disfrutar de ellos también en las calles de Cartagena», ha subrayado el concejal delegado de Cultura.

Encuentro

«Se trata de un ejemplo más de esa apuesta que realizamos desde el Ayuntamiento por la Cultura», ha resaltado el concejal delegado de Cultura del Consistorio cartagenero, quien ha mantenido un encuentro con varios artistas belenistas del municipio.

Como recogen las bases de la subvención para apoyar a los belenistas, estas ayudas se destinan a financiar la organización y puesta en marcha de eventos culturales. No se subvencionarán los gastos de inversión. Si bien, se podrán cubrir gastos corrientes de suministros, servicios o limpieza de los locales de las asociaciones.