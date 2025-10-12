El albergue de Tallante, dos años esperando a sus nuevos usuarios

Los vecinos de Tallante siguen esperando que llegue la fecha en la que el albergue del pueblo comience a funcionar dos años después de su rehabilitación. Se trata de un antiguo edificio municipal, ubicado en una zona rural del oeste del municipio, y próximo al espacio natural protegido del Parque Natural Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. Antes de encontrarse en su estado actual, que es cerrado tras la última reforma, el edificio ha presentado distintas actividades de explotación, como, albergue juvenil, edificio multiusos para los vecinos, siendo su última ocupación como granja-escuela.

En el último Pleno municipal, como la sesión de la tarde se suspendió debido a la alerta por el temporal ‘Alice’ el ejecutivo local no pudo responder a las preguntas de la concejala socialista Isabel Andreu sobre si se va a abrir el albergue de Tallante, y en caso afirmativo, ¿cuándo va a abrirse?

La rehabilitación del Albergue de Tallante costó 153.713 euros y finalizó en 2023, sin embargo dos años después, el edificio continúa cerrado y abandonado a su suerte, lo que ha provocado su deterioro y especialmente el de su entorno, denunció Andreu.

La edil recordó que las obras se acometieron con fondos europeos y con el consenso vecinal, pero esta inversión no ha servido de nada porque no se le ha dado el uso que se solicitó. «El albergue se arregló gracias a las demandas vecinales y de la junta, cuando la gobernábamos los socialistas. Pero tanta lucha no ha servido de nada porque el PP de Noelia Arroyo y Vox no apuesta por nuestras zonas rurales y, a pesar de las promesas y anuncios que hacen, nunca los cumplen», insistió la edil, quien en el momento de ejecución de estos trabajos era la presidenta de la Junta Municipal de Perín.

Para definir el uso que se daría a este inmueble municipal se celebraron diversas reuniones, tal y como recogía el proyecto Coleopter de la Unión Europeo, pero todo ha quedado en promesas incumplidas.

«Ya está bien de preguntas sin respuesta y de promesas incumplidas. Exigimos que se ponga en funcionamiento ya, como nos prometieron», solicitó la concejal.

Para decidir sobre el uso que se le daba al inmueble una vez finalizado su arreglo se celebraron varias reuniones colectivas del Grupo de Diálogo sobre la rehabilitación del edificio. Varias organizaciones hicieron una encuesta señalando las cinco propuestas que consideraron mejores, y las cinco que consideraron menos interesantes. Las organizaciones que dieron su punto de vista ya en marzo de 2021 fueron: Ayuntamiento de Cartagena, Junta Municipal de Perín, COEC, Campoder, Asociación de Vecinos de Tallante, Asociación de Vecinos de La Magdalena, Soldecocos, ARBA Cartagena - La Unión, ECUGA, Cetenma y la Cuadrilla Tallante y Trovo.

Tras un proceso de debate se decidió incluir en los escenarios finales crear un punto de información zona oeste (cultural, medioambiental, senderos, rutas), aunque se matiza que sería conveniente definir las localidades que integrarían esta zona, invertir en formación y dinamización del personal de la zona, crear una red de edificios de la zona en un único proyecto, un proyecto piloto de fito-depuración aguas residuales (debido a la ausencia de alcantarillado en la zona) e instalar un almacén de aperos.

Para la mayoría de los miembros del Grupo de Diálogo, fue primordial utilizar el edificio para la conservación, transmisión y difusión de los valores culturales y recursos medioambientales de la zona.

Acordaron que la gestión del edificio contemple aspectos como disponer de una partida presupuestaria en el Ayuntamiento de Cartagena para el mantenimiento del edificio (personal, limpieza, material) y crear un Órgano de Gestión del Edificio, gobernanza compartida formado por un representante de cada uno de los distintos colectivos: asociaciones de vecinos, las asociaciones medioambientales, la Junta Municipal de Perín y el Ayuntamiento de Cartagena. Se hizo hincapié en la no duplicidad de actividades que se realicen en otras zonas. Se debe considerar el edificio piloto de Tallante como una parte de una ‘Red de edificios de la zona en un único proyecto’.