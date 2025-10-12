62.000 euros de dinero público a deportistas de alto interés municipal

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por al alcaldesa, Noelia Arroyo, aprobó esta semana la nueva convocatoria de subvenciones a deportistas de alto interés municipal para 2025, con una dotación total de 62.000 euros, destinada a apoyar a los atletas locales que compiten en pruebas oficiales de ámbito internacional, nacional o regional.

Las ayudas, que se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a deportistas individuales empadronados en el municipio desde hace al menos dos años y con licencia federativa en vigor. Su objetivo es contribuir a sufragar los gastos derivados de la práctica deportiva, como material, equipamiento, desplazamientos o servicios especializados.

Las cuantías se distribuirán en función de los resultados obtenidos durante la temporada comprendida entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025. Se establecen tres grupos de valoración (A, B y C), según la categoría y el nivel competitivo de los logros, con ayudas que oscilan entre 200 y 2.500 euros. En los casos de máxima puntuación, los beneficiarios podrán recibir hasta 2.000 euros en categoría absoluta y 1.000 euros en categoría no absoluta, aunque estas cifras pueden ampliarse proporcionalmente si no se agota el crédito disponible.

La cuantía total se mantiene en 62.000 euros, pero se actualizan los criterios de valoración y los importes máximos por beneficiario, que en 2024 no podían superar los 2.000 euros. También se amplía la definición de «deportista de alto interés municipal» para incluir a quienes compitan en campeonatos regionales con resultados destacados, siempre que pertenezcan a disciplinas individuales.

Las solicitudes podrán presentarse en un plazo de diez días hábiles desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y deberán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.