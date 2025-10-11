Convenio para el mantenimiento del Polígono de Santa Ana en Cartagena

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cartagena, reunida bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado hoy el convenio de colaboración con la Entidad de Conservación del Polígono de Santa Ana, que permitirá destinar 175.000 euros a la conservación, mantenimiento y mejora de las infraestructuras y servicios de esta urbanización.

El acuerdo, de vigencia anual, establece una subvención directa destinada a sufragar los gastos de jardinería, limpieza, alumbrado, mobiliario urbano y otras actuaciones que la Entidad de Conservación realiza en coordinación con el Ayuntamiento.

El texto fija también las obligaciones municipales, entre ellas el mantenimiento del alcantarillado, la señalización viaria, el alumbrado público, las zonas verdes y los viales, además de la remodelación del parque infantil del Paseo de Sorrento y la colaboración en la eliminación de barreras arquitectónicas.

El acuerdo será suscrito por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el presidente de la Entidad de Conservación, Rafael Presentación Antón, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos de la Entidad, que prevén la concesión anual de una ayuda municipal para garantizar el mantenimiento del Polígono de Santa Ana sin que suponga un mayor coste para sus vecinos.