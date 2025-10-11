Cartagena inicia la licitación para renovar todo su alumbrado público y contratar el suministro eléctrico por 12 años. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cartagena, reunida este viernes bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, ha aprobado las bases que permitirán licitar la modernización integral del alumbrado exterior del municipio y el suministro de energía durante los próximos doce años. El contrato, valorado en 95,6 millones de euros con IVA, contempla una inversión mínima de 15 millones para sustituir cerca de 50.000 luminarias por tecnología LED, renovar los 1.290 cuadros eléctricos y poner en marcha un sistema de telegestión inteligente que optimizará el consumo energético.

El nuevo modelo de gestión se articulará a través de Empresas de Servicios Energéticos (ESE), que se encargarán del mantenimiento, la explotación y las inversiones necesarias para la mejora del sistema. Estas compañías financiarán las actuaciones y recuperarán la inversión mediante los ahorros en energía que se generen a lo largo del contrato.

El Gobierno municipal ha subrayado que los precios fijados en las bases son un punto de partida, y confía en que las ofertas de las empresas mejoren las condiciones económicas, especialmente ante la previsible bajada de los costes energéticos.

El proyecto reducirá el consumo eléctrico del alumbrado público en torno a un 60%, lo que equivale a unos 15 millones de kilovatios hora anuales, y disminuirá las emisiones de dióxido de carbono desde las 13.452 toneladas actuales a menos de 5.700.

El contrato abarca todas las instalaciones conectadas a los cuadros eléctricos municipales: el alumbrado viario, 77 fuentes ornamentales, semáforos, 133 contenedores soterrados y dispositivos auxiliares como cámaras de vigilancia, antenas de wifi o alumbrados provisionales de eventos.

El ámbito de actuación se divide en dos lotes geográficos. El primero incluye las zonas rurales y del oeste del municipio —desde Canteras hasta Isla Plana y La Aljorra—, y el segundo abarca el casco urbano, los barrios de Santa Lucía, Los Mateos, Los Barreros y el litoral hasta Cabo de Palos. Los lotes se adjudicarán por separado para facilitar una ejecución más rápida, pero bajo las mismas condiciones técnicas.

El nuevo sistema incorporará controladores electrónicos en cada punto de luz conectados a una plataforma municipal que permitirá regular la intensidad lumínica, detectar averías y reducir la contaminación lumínica.

El Ayuntamiento elaboró estas bases tras realizar en 2024 una consulta pública al sector energético, en la que las empresas aportaron información sobre costes y estándares técnicos. Con esas aportaciones se redactó el pliego definitivo, que ya cuenta con el informe favorable de la Junta Regional de Contratación.