Transportes
Los prácticos del Puerto cuentan ya con una nueva embarcación
El ‘Icue de Cartagena’ es un barco pionero, de última generación y eficiente energéticamente
La Corporación de Prácticos del Puerto de Cartagena presentó oficialmente su nueva y avanzada embarcación, el ‘Icue de Cartagena’, en un acto en el que la alcaldesa, Noelia Arroyo, ejerció como madrina del barco.
La primera edil agradeció el nombramiento y puso en valor la «labor precisa, discreta y silenciosa» que realizan los prácticos «los 365 días del año, 24 horas al día, para garantizar la seguridad en nuestro puerto».
Por su parte, el práctico mayor, Antonio Lario, manifestó que es «un honor que la alcaldesa haya sido la madrina» de esta embarcación que es «pionera, única en España y revolucionaria por el diseño y por el ahorro energético». Lario recordó que su labor es la de «asesorar a los capitanes en las maniobras de entrada y salida», aunque se ha vuelto más crucial dado que las tripulaciones son «cada día más subestándar», lo que obliga a los prácticos a estar «mucho más alerta».
Finalmente, el Presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, destacó que la nueva embarcación, «muy enlazada con la estrategia de sostenibilidad» del Puerto.
