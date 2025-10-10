SEGURIDAD
El PP reclama más efectivos de Policía y Guardia Civil en la Región y un nuevo cuartel unificado en Cartagena
Ignacio Jaudenes exige al Gobierno central aumentar las plantillas hasta la media nacional y consignar presupuesto y calendario para construir unas nuevas instalaciones que reúnan las unidades dispersas de la Guardia Civil
Durante el pleno del Ayuntamiento de Cartagena, celebrado ayer, el portavoz del PP, Ignacio Jaudenes, solicitó este jueves al Gobierno central el incremento, de forma inmediata y urgente, de las Plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en la Comunidad Autónoma de la Región, hasta alcanzar la media nacional de Policías Nacionales y Guardias Civiles por cada cien mil habitantes. Además, ha añadido in voce tres artículos en la resolución de la moción, incluyendo exigir al Gobierno de España la inmediata consignación presupuestaria y fijación de un calendario concreto para la construcción del nuevo Cuartel de la Guardia Civil de Cartagena, con capacidad suficiente para reunir las distintas unidades actualmente dispersas. El debate generado por cuestiones de orden en torno a este añadido ha dado lugar a una votación en dos tiempos. En primer lugar se han votado los artículos 2, 3 y 4 de la resolución de la moción, añadidos in voce, como enmienda de adición, resultando aprobada con los votos a favor del Gobierno, MC y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, y la abstención del PSOE y grupo Mixto-Sí Cartagena. La moción original, que incluía un solo punto, el primero, se ha aprobado por unanimidad.
