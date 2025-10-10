Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojan a una veintena de residentes de una urbanización y de un camping de Cartagena

Han sido trasladados al pabellón deportivo Cabezo Beaza y a la Hospitalidad Santa Teresa

Protección Civil y Servicios Sociales atienden a personas desplazadas en pabellón Cabezo Beaza de Cartagena por aviso rojo de lluvias

Protección Civil y Servicios Sociales atienden a personas desplazadas en pabellón Cabezo Beaza de Cartagena por aviso rojo de lluvias / Ayto Cartagena

EFE

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena han acogido este viernes a 35 personas, entre transeúntes y residentes de la urbanización Bahía Bella y del camping Villas Caravaning, que necesitaban cobijo ante la alerta meteorológica de nivel rojo que hay activada en el Campo de Cartagena y Mazarrón por el paso de la dana Alice.

Según fuentes municipales, a las 7,30 horas de la mañana el consistorio trasladó a 18 personas al pabellón deportivo Cabezo Beaza, entre ellas 15 habitantes del camping Villas Caravaning, cuyo desalojo fue ordenado, y tres residentes de Bahía Bella, dónde se recomendó la evacuación por el alto riesgo de inundaciones.

Las medidas fueron comunicadas ayer por Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales, quienes visitaron estas áreas para alertar a los vecinos y ofrecerles apoyo, incluyendo recursos y un lugar seguro donde alojarse.

Además, otros 17 transeúntes buscaron refugio por su cuenta en la Hospitalidad Santa Teresa. De todos los alojados, seis permanecen en el pabellón Cabezo Beaza, que fue habilitado como centro de acogida el día anterior. El espacio cuenta con medio centenar de camas y está preparado para atender a las personas desplazadas por las lluvias.

En previsión de mayores desplazamientos, el Ayuntamiento tiene planeadas alrededor de veinte instalaciones adicionales en distintos puntos del municipio.

Todos los servicios municipales, incluyendo Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras y Educación, se mantienen en alerta y coordinados para responder a emergencias. Agentes y equipos de Protección Civil están desplegados en zonas estratégicas, especialmente en áreas cercanas a ramblas, para monitorear el caudal y anticipar posibles incidencias.

Según datos actualizados del Ayuntamiento, la zona más afectada por las lluvias en Cartagena es la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de La Gola, donde se han registrado 70,40 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas.

Otras áreas con acumulaciones significativas incluyen Playa Honda (61,30 l/m²), EBAR Cabo de Palos (55,80 l/m²), EBAR Lengua de Vaca (36,60 l/m²) y la Arqueta de El Algar (6,70 l/m²).

