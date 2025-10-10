Desalojan a una veintena de residentes de una urbanización y de un camping de Cartagena

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena han acogido este viernes a 35 personas, entre transeúntes y residentes de la urbanización Bahía Bella y del camping Villas Caravaning, que necesitaban cobijo ante la alerta meteorológica de nivel rojo que hay activada en el Campo de Cartagena y Mazarrón por el paso de la dana Alice.

Según fuentes municipales, a las 7,30 horas de la mañana el consistorio trasladó a 18 personas al pabellón deportivo Cabezo Beaza, entre ellas 15 habitantes del camping Villas Caravaning, cuyo desalojo fue ordenado, y tres residentes de Bahía Bella, dónde se recomendó la evacuación por el alto riesgo de inundaciones.

Las medidas fueron comunicadas ayer por Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales, quienes visitaron estas áreas para alertar a los vecinos y ofrecerles apoyo, incluyendo recursos y un lugar seguro donde alojarse.

Además, otros 17 transeúntes buscaron refugio por su cuenta en la Hospitalidad Santa Teresa. De todos los alojados, seis permanecen en el pabellón Cabezo Beaza, que fue habilitado como centro de acogida el día anterior. El espacio cuenta con medio centenar de camas y está preparado para atender a las personas desplazadas por las lluvias.

En previsión de mayores desplazamientos, el Ayuntamiento tiene planeadas alrededor de veinte instalaciones adicionales en distintos puntos del municipio.

Todos los servicios municipales, incluyendo Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras y Educación, se mantienen en alerta y coordinados para responder a emergencias. Agentes y equipos de Protección Civil están desplegados en zonas estratégicas, especialmente en áreas cercanas a ramblas, para monitorear el caudal y anticipar posibles incidencias.

E.P. Más de 160 llamadas a Emergencias El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido 161 llamadas relacionadas con las lluvias y tormentas desde este jueves hasta las 8.00 horas de este viernes, según informaron fuentes del '1-1-2' a través de su página web. En concreto, el servicio ha gestionado 142 asuntos, la mayoría relativos a obstáculos en la vía (44), y ha atendido 25 solicitudes de información al ciudadano y 29 llamadas por achiques de agua correspondientes a 21 incidencias de este tipo. Por municipios, los más afectados han sido Murcia, con 52 asuntos gestionados; Cartagena, con 32; y Torre Pacheco, con 19.

Alba Marqués Carreteras cortadas en Cartagena La Policía Local de Cartagena ha cortado al tráfico las siguientes carreteras: Carretera RM-F54, que une Los Belones con Islas Menores y Los Nietos, junto restaurante Campoverde.

Camino del Sifón, que une Cartagena Las Tejeras con El Bohío, Santa Ana y Molino Derribao Además, señalan vías a evitar en caso de lluvias torrenciales: N-301a con Avda. de la Constitución Española a su paso por la Rambla de "El Albujón" (El Albujón).

RM-F35 de Cartagena hacia La Aparecida.

F-37 Desde RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia La Aparecida.

Camino XIV del Sifón de RM-F36 (Ctra. Cartagena - La Palma) hacia Los Dolores, Santa Ana, El Bohío y Molino Derribao.

RM-F54 desde la rotonda de acceso este a Los Belones hacia Islas Menores.

RM-F51, entre Pozo Estrecho y Torre Pacheco.

E-16 sentido calle Diego Nicuesa en La Aljorra.

Calle Antonio Pascual acceso a "Nueva Aljorra" en La Aljorra.

Alba Marqués 35 personas acogidas por la lluvia en Cartagena El Ayuntamiento de Cartagena habilita desde este jueves el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza como lugar de referencia para acoger a personas desplazadas por la lluvia. Allí se han instalado medio centenar de camas. A las 7:30 horas de este viernes, 10 de octubre, han precisado ayuda de acogida por parte del Ayuntamiento tres personas de Bahía Bella y 15 personas de Villas Caravaning. Se prevé la llegada de más personas en la mañana de este viernes. Los evacuados son trasladados al pabellón Cabezo Beaza, donde Servicios Sociales opta por la mejor opción de asistencia en bases a sus necesidades. También se han atendido a 17 personas transeúntes que han acudido por sí mismos a la Hospitalidad Santa Teresa. De todas estas personas, seis permanecen en el pabellón de Cabezo Beaza. Protección Civil y Servicios Sociales atienden a personas desplazadas en pabellón Cabezo Beaza de Cartagena por aviso rojo de lluvias / Ayto Cartagena

Alba Marqués Elevan a naranja el viso en el Valle del Guadalentín La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso por fuertes lluvias a naranja el Valle del Guadalentín y se mantiene en la Vega del Segura. Continúa en rojo en el Campo de Cartagena y Mazarrón. Mapa de la alerta por lluvias / Aemet

De acuerdo con el Ayuntamiento de Cartagena, la mayor cantidad se ha registrado en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales de La Gola, con 70,4 litros por metro cuadrado, seguida de Playa Honda, con 61,3 litros, y la EBAR de Cabo de Palos, con 55,8 litros. También destacan los 36,6 litros en la EBAR Lengua de Vaca y los 6,7 litros en la arqueta de El Algar. Las precipitaciones han sido localmente intensas, especialmente en la franja costera del municipio de Cartagena, aunque no se han comunicado incidencias graves hasta el momento.

Según datos actualizados del Ayuntamiento, la zona más afectada por las lluvias en Cartagena es la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de La Gola, donde se han registrado 70,40 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas.

Otras áreas con acumulaciones significativas incluyen Playa Honda (61,30 l/m²), EBAR Cabo de Palos (55,80 l/m²), EBAR Lengua de Vaca (36,60 l/m²) y la Arqueta de El Algar (6,70 l/m²).