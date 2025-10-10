Cartagena refuerza el pago de la ORA desde el móvil

El Ayuntamiento de Cartagena, tras el acuerdo en junta de gobierno, ha aprobado la autorización de la nueva aplicación Mowiz para que los conductores puedan pagar la tarifa de estacionamiento regulado (ORA) desde el móvil. Esta medida refuerza las opciones de pago digital en la ciudad, que ya contaba con dos plataformas operativas: ElParking y EasyPark.

Desde diciembre de 2024, EasyPark está disponible como alternativa a ElParking para abonar las zonas azul y verde de estacionamiento mediante el teléfono. Ambas apps permiten iniciar y gestionar tickets de forma remota, extender el tiempo de aparcamiento desde el propio dispositivo y recibir alertas antes de la expiración.

Zonas reguladas

Por su parte, Telpark está presente como opción habilitada en Cartagena para zonas reguladas, con capacidad para pagar, prolongar la estancia y gestionar operaciones desde el móvil.

Con la incorporación de Mowiz, el Ayuntamiento amplía el abanico de herramientas digitales para los usuarios del estacionamiento regulado, reforzando la comodidad y reduciendo la dependencia de los parquímetros.