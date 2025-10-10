El buque ‘Furor’ regresa a Cartagena tras 15 días de misión de apoyo a la Global Sumud Flotilla

Tras quince días de misión, el buque de acción marítima Furor regresa este viernes a su base en el Puerto de Cartagena. El pasado 25 de septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, anunció el envío de este patrullero oceánico de la Armada para acompañar y apoyar la Global Sumud Flotilla, una iniciativa civil internacional que buscaba romper el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria mediante barcos desarmados. El despliegue se produjo tras las denuncias de ataques con drones contra embarcaciones de esa flotilla en aguas internacionales.

El patrullero oceánico zarpó desde el puerto de Cartagena el pasado 26 de septiembre. Cuatro días después, el buque llegó a la isla griega de Creta, donde en aquel momento se encontraba la flotilla, que contaba entre su tripulación con varios ciudadanos españoles.

La misión del Furor se ha basado únicamente en tareas de apoyo humanitario y de seguridad marítima y en ningún momento ha participado en acciones de combate, ya que su rol siempre ha sido preparatorio y preventivo.

Loyola Pérez de Villegas

El pasado 3 de octubre, la flotilla, compuesta por más de 40 barcos civiles, fue interceptada por la Marina israelí, cuando su último barco, el Marinette, navegaba a unas 40 millas náuticas de la costa.

Los buques fueron redirigidos al puerto israelí, donde los activistas fueron detenidos y posteriomente deportados. Varios participantes de la Global Sumud Flotilla denunciaron malos tratos y condiciones inhumanas durante el asalto y su permanencia en prisión. El episodio generó tensiones diplomáticas entre España e Israel, por lo que Gobierno de España solicitó explicaciones formales y organizó el regreso del buque Furor.