Antelo reivindica como idea propia el Centro de Transportes anunciado

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha agradecido al PP «que, sabiendo que hoy (ayer para el lector) íbamos a reivindicar un Centro de Transporte en Cartagena, este miércoles saliera la consejera de Empresa a decir que quiere también un Centro de Transporte para la ciudad».

Antelo, que se ha reunido con representantes de la Cámara de Comercio, COEC y FROET, acompañado de las diputadas regionales María José Ruiz y Virginia Martínez, destacó que «nos gusta que nos copien, porque cuando nos copian siempre aciertan».

Asimismo, reclamó el desarrollo de la ZAL de Los Camachos, recordando que «para desarrollarla es imprescindible que se declare proyecto estratégico regional. El PP lo dice con la boca y en los medios, pero a la hora de la verdad no mueve ni un papel para hacerlo realidad».

Ha defendido que «Cartagena debe ser el motor industrial de la Región. Pero no tenemos El Gorguel, porque cuando tuvieron la oportunidad de apostar por él, eligieron Barlomar, un proyecto que no sirve. El futuro de la logística pasa por el transporte de contenedores, y hoy el puerto de Cartagena no tiene capacidad para ello, lo que ha hecho que grandes empresas se marchen a otros puertos, perdiendo así oportunidades de empleo y de crecimiento económico».