El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena pide una normativa para la instalación de plantas de biogás

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, cuya sesión de tarde ha sido suspendida por la alerta roja debido a la previsión de lluvia, aprobó por unanimidad la moción presentada por el portavoz del PSOE, Manolo Torres, instando al Gobierno local a exigir a las administraciones competentes que se paralice la construcción de la planta de biogás en Los Camachos hasta que se haya desarrollado una normativa sobre este tipo de instalaciones en la Región y hasta que se compruebe que los proyectos cumplen con la misma y se ubican a una distancia de seguridad suficiente respecto de los núcleos urbanos y zonas sensibles, incorporan medidas específicas para minimizar posibles impactos ambientales y sociales y cuentan con mecanismos de vigilancia y seguimiento suficientes.

Asimismo, la iniciativa pide que se apueste por un modelo de plantas de biogás y biometano a pequeña escala, estableciendo medidas efectivas y realistas para impedir la proliferación de macroplantas de tratamiento de residuos, priorizando en todo momento la protección de los ecosistemas, la salud y calidad de vida de la ciudadanía de los territorios afectados.

La propuesta de Torres también incluye que en relación con la instalación de plantas de biogás y biometano en la Región de Murcia, elabore, en el plazo máximo de seis meses, una normativa autonómica clara y coherente que regule y unifique los criterios ambientales, de ordenación del territorio y de control y seguimiento aplicables a la instalación y funcionamiento de las mismas, incluyendo, al menos, los siguientes aspectos:

El establecimiento de criterios claros y vinculantes para la ubicación de plantas de biogás y biometano, garantizando su instalación a una distancia de seguridad suficiente con respecto a núcleos urbanos y puntos sensibles como centros educativos, residencias de ancianos o establecimientos turísticos, entre otros, paralizando todas las plantas que no cumplan con este requisito. Asimismo, la distancia a estos puntos críticos se debe incrementar progresivamente conforme aumente el volumen de residuos tratados, dado que los impactos negativos, como olores, gases contaminantes y tráfico pesado, aumentan proporcionalmente.

Incluir medidas específicas para minimizar posibles impactos ambientales y sociales y, en especial, el uso de tecnologías avanzadas que reduzcan al máximo las emisiones y los olores, así como exigir la realización de estudios obligatorios previos de viabilidad económica, ambiental y social, realizados de manera objetiva, transparente y conforme a la legislación regional y la normativa europea vigente, con el fin de evitar la especulación económica y asegurar un dimensionamiento racional y sostenible de las infraestructuras.

Mecanismos de vigilancia

Establecer mecanismos eficaces de vigilancia, inspección y seguimiento que garanticen el cumplimiento estricto de la normativa y de los estándares ambientales y sociales exigidos. La Administración regional deberá asignar los recursos presupuestarios, técnicos y humanos suficientes para garantizar un control efectivo tanto en la fase de implantación como en el desarrollo de la actividad de las plantas.

Definir y establecer mecanismos transparentes de consulta ciudadana efectiva en los municipios afectados por la instalación de plantas de biogás o biometano, asegurando la participación de los vecinos de las zonas de influencia, así como de asociaciones y colectivos, garantizando que sus opiniones sean debidamente recogidas, incorporadas al expediente y tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones en proyectos con impacto directo en su calidad de vida y entorno.

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, recordó que hay que instar "a las administraciones a las que corresponda, sin especificar una a una y otra" el cumplir con las exigencias necesarias para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. Esta idea se ha recogido finalmente en la moción socialista, enmendada en este sentido por el ejecutivo local y MC.

Otra enmienda, que ha presentado in voce por Torres, para añadir otro punto proponiendo una consulta ciudadana como las que han llevado a cabo en Las Torres de Cotillas y Mazarrón, se ha votado aparte y ha sido finalmente rechazada por el gobierno.

Los vecinos de Los Camachos han protestado contra la instalación de la planta a las puertas del Palacio Consistorial durante la sesión plenaria.