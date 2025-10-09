Fallece el ex concejal del Ayuntamiento de Cartagena Baldomero Salas
Formó parte de la corporación municipal por el PSOE entre 1987 y 1995, y posteriormente fue diputado regional
La alcaldesa, Noelia Arroyo, en nombre del gobierno y de la corporación municipal ha manifestado su pésame por el fallecimiento, este jueves 9 de octubre, a los 74 años de edad, de Baldomero Salas García, que fue concejal del ayuntamiento de Cartagena por el PSOE entre 1987 y 1995, y posteriormente diputado regional.
Durante el mandato de José Antonio Alonso fue Primer Teniente de Alcalde y responsable de las Concejalías de Policía y Personal.
Sus familiares y allegados velan al difunto en el tanatorio Estavesa, donde su féretro estará cubierto por el sudario con el escudo de Cartagena, tal y como corresponde a los miembros de la corporación municipal.
La misa corpore insepulto tendrá lugar este viernes 10 de octubre, a las 18:00 horas, en la capilla del tanatorio.
- Las culebras toman un barrio de Cartagena
- Dudas sobre la formación de los dos conservadores del ARQVA de Cartagena
- Estas son las actividades organizadas por la Armada el Día de la Hispanidad en Cartagena
- Navantia y la Armada celebran en Cartagena la puesta a flote del S-82
- Cruzada vecinal para que arreglen un camino de asfalto de 1996 en Cartagena
- La Cofradía Marraja apuesta por la juventud
- Más de mil jóvenes acuden a Juventud buscando ayuda
- Solo una empresa se interesa por hacer el Plan Director del Molinete