Cartagena oferta el bar del Parque Arqueológico del Molinete

El Ayuntamiento de Cartagena saca a concesión el bar-cafetería del Parque Arqueológico del Molinete. Los hosteleros interesados pueden presentarse hasta el 12 de noviembre. El canon de salida que tendrán que afrontar como mínimo es de 5.206,21 euros anuales. Puede ser mejorado al alza por los postulantes en la oferta. La duración de la concesión es de 10 años, más 5 adicionales renovables anualmente de posible prórroga.

El hostelero tendrá que acondicionar y equipar el espacio para dar servicio al menos cinco días a la semana, teniendo que abrir de forma obligatoria en sábados y domingos. El horario de funcionamiento tendrá que estar dentro del habitual de apertura del parque. En la actualidad abre entre las 8 y 10 de la mañana; cierra en invierno a las 22 horas y en verano a medianoche.

Los criterios de adjudicación tienen en cuenta la oferta económica del hostelero y la propuesta de explotación del negocio. Así, se permite cocinar alimentos, equipando el local con las medidas y equipos que se detallan en la convocatoria.

Además, la empresa que consiga la concesión podrá hacer uso sin coste adicional de dos espacios exteriores de terraza en este enclave. Desde los mismos se contempla una gran vista panorámica de la ciudad de Cartagena.