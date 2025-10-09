Cartagena habilita el pabellón Cabezo Beaza para personas afectadas por la lluvia

El Ayuntamiento de Cartagena habilita el pabellón deportivo del polígono Cabezo Beaza como lugar de referencia para acoger a personas desplazadas por la lluvia. Además, están consideradas más de una docena de instalaciones en diferentes puntos del municipio, en caso de resultar necesarias para la población.

Los servicios municipales de Emergencias y Servicios Sociales se encuentran en las dos zonas del municipio que se encuentran con población y corren riesgo severo de inundación: Bahía Bella y Villas Caravaning. Por la mañana de este jueves se recomendó a los moradores que las abandonaran, y Servicios Sociales se entrevistó con las personas sin recursos.

Ante el aviso rojo por precipitaciones previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este viernes, se ha ordenado el desalojo de las personas que se encuentren en el camping Villas Caravaning. Y también se ha recomendado la evacuación de la población en Bahía Bella. En ambos lugares se han personado Policía Local, Protección Civil y Servicios Sociales para realizar los avisos y ofrecer recursos que precisen los vecinos para que todos tengan un lugar al que ir. En este sentido, ya se ha ordenado la evacuación de personas vulnerables y mayores.

Ante los diferentes avisos por precipitaciones, están en situación de alerta todos los servicios municipales como Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Servicios Sociales, Infraestructuras, Deportes, Educación y Descentralización, entre otros.

Además, hay agentes de Policía Local y efectivos de Protección Civil desplegados por todo el municipio, con prioridad en las zonas de rambla para el control de la evolución del caudal y la anticipación de incidencias.

Desde las 15 horas la alcaldesa, Noelia Arroyo, está presidiendo una reunión con responsables de todas las áreas del Ayuntamiento en el Parque de Seguridad. En ella intervienen también Bomberos, Protección Civil y Policía Local.