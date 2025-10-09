La Aceleradora de Defensa impulsa 12 empresas tecnológicas

Doce nuevas empresas tecnológicas se incorporan a la Aceleradora de Empresas de la Defensa, el programa pionero impulsado desde Cartagena que fomenta la participación de compañías regionales en los mercados nacional y europeo de defensa y seguridad, dentro del programa Caetra. Con esta segunda fase, el proyecto suma ya 22 empresas, de las que once tienen su sede en el municipio de Cartagena, lo que consolida a la ciudad como referente nacional en la creación de un ecosistema industrial y tecnológico orientado a las aplicaciones duales de defensa y seguridad.

La iniciativa, impulsada por el Instituto de Fomento (INFO) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC), ha sido presentada este miércoles en las instalaciones del CEEIC por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, acompañadas por la directora del centro, Nuria Castillo.

La alcaldesa subrayó que «Cartagena fue la primera ciudad de España en acoger una aceleradora comercial de empresas de la defensa, y hoy volvemos a demostrar que somos el lugar donde la industria y la tecnología pueden crecer de la mano del talento local». Por su parte, la consejera destacó que «la Región de Murcia se está posicionando como un polo emergente de tecnología dual, y este programa es una palanca para que nuestras empresas innovadoras encuentren su espacio en sectores estratégicos, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, empleo y proyección internacional».

Entre las doce compañías seleccionadas destacan Exides, Fabitive, Integralia Energía, IDEA Ingeniería + Dronica, CBM Technical Solutions y KLB2, todas ellas vinculadas al Campo de Cartagena. Estas empresas trabajan en ámbitos como la ciberseguridad, la ingeniería 4.0, la digitalización industrial, la energía, el mantenimiento naval y la fabricación avanzada, sectores en los que Cartagena concentra buena parte de su capacidad productiva.

A ellas se suman otras firmas de la Región, como Ciso Smart Solutions, GPR Ibérica/Pramac, Neoradix Smartgreen, Limbium Makers, Horizon Caelis y Bleecker Technologies, especializadas en energía, inteligencia artificial, visión artificial, navegación alternativa y ciberseguridad aplicada a infraestructuras críticas.

Centro de transportes

La Consejería de Empresa está trabajando para sacar a licitación las obras del Centro del Transporte y Depósito Franco de Cartagena, según ha avanzado la consejera. Este proyecto cuenta con dos líneas de actuación clave: la colaboración con la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte (Froet) en programas de innovación y capacitación, y el impulso definitivo al Centro del Transporte y Depósito Franco de Cartagena, «cuya licitación queremos que se publique próximamente».

Al respecto, la consejera ha detallado que «ya están finalizando las obras de la fase cero en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena y el siguiente paso será la licitación del proyecto, que permitirá iniciar su desarrollo de forma inminente».