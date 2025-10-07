Estas son las actividades organizadas por la Armada el Día de la Hispanidad en Cartagena

Como cada año, las Fuerzas Armadas vuelven a organizar en Cartagena una serie de actividades en celebración del Día de la Hispanidad. Los días 9, 10 y 11 de octubre se sucederán diferentes actos culturales y divulgativos en los que se pretende fomentar la cultura de defensa y dar a conocer las labores de la Institución en defensa de los intereses de España.

Los cartageneros podrán disfrutar de visitas guiadas al Arsenal Militar de Cartagena y Base de Submarinos, visita a un cazaminas, un concierto conmemorativo de la Unidad de Música del Tercio de Levante, exposiciones de material estático y divulgativo de la Armada, Infantería de Marina, Ejército de Tierra y Ejército del Aire y del Espacio.

Jueves 9 - Concierto conmemorativo

A partir de las 19.00 horas, la Unidad de Música del Tercio de Levante de la Infantería de Marina, ofrecerá un concierto conmemorativo en el Paraninfo de la Universidad Politécnica de Cartagena. La entrada será libre hasta completar aforo.

Viernes 10 - Solemne Arriado de Bandera Conjunto

El día 10 de octubre, al ocaso (19:33 horas), en la Plaza Mayor del puerto de Cartagena se celebrará un Solemne Arriado de Bandera. El acto contará con la participación de una Compañía de Honores Mixta formada por secciones del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil, Unidad de Música y escuadra de gastadores del Tercio de Levante, así como la Batería de Salvas del Regimiento de Artillería Antiaérea núm. 73 del Ejército de Tierra y un destacamento mixto portabandera.

La ceremonia será presidida por el Almirante de Acción Marítima (ALMART) Vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, en calidad de representante institucional de las Fuerzas Armadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Sábado 11 – Actividades culturales

Exposición estática de material

En la Plaza Mayor del puerto de Cartagena, entre las 11.00 a 18.00 horas, se expondrá material del Centro de Buceo de la Armada, de la Fuerza de Guerra Naval Especial, de la Unidad de Buceadores de la Fuerza de Medidas Contraminas, del Tercio Levante, del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 del Ejército de Tierra, del Regimiento de Infantería Paracaidista “Zaragoza nº5” y de la Escuela de Paracaidismo, Escuadrón de Zapadores Paracaidistas de la Base Aérea de Alcantarilla y de la Academia General del Aire y del Espacio.

Así mismo, la unidad cinológica del Tercio Levante llevará a cabo exhibición canina en horario estimado de 1200H a 1230H en la misma ubicación.

El Organismo de Apoyo al Personal de la Armada instalará un punto de información de la Armada en la plaza mayor del puerto de Cartagena.

Visitas guiadas al Arsenal y Base de Submarinos

Habrá visitas guiadas al Arsenal de Cartagena que incluirán visita a la Base de Submarinos (sala histórica). El horario de visitas será de 1030 a 1330 horas con tres pases de acceso a 1030, 1130 y 1230 horas.

Visita a un buque de la Armada

Los asistentes podrán visitar el cazaminas `Duero´ que estará atracado en la plaza mayor del puerto de Cartagena.