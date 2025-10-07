Aprobadas las nuevas ordenanzas fiscales con las que suben los impuestos en Cartagena

La modificación de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas en Cartagena se someterá a votación en Pleno de este jueves para su aprobación definitiva. La Comisión Informativa de Hacienda e Interior, presidida por el concejal Ignacio Jáudenes, dictaminó ayer favorablemente la propuesta para su aprobación definitiva, tras desestimar las 40 alegaciones presentadas.

La propuesta salió adelante con los votos a favor de PP, Vox y la concejal no adscrita María Dolores Ruiz, frente a los votos en contra del PSOE y MC Cartagena, formación que ha cuestionado la subida de impuestos y el rechazo de todas las alegaciones presentadas, principalmente, contra la eliminación de la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la instalación de placas solares para autoconsumo.

La concejala de Hacienda de MC Cartagena, Isabel García, tilda de «desprecio hacia la ciudadanía, ignorando sus propuestas y cambiando las reglas a mitad de partido». Y es que, explicó la edil, «los funcionarios aprueban ayudas un mes y Arroyo las anula al siguiente, dejando a muchas familias con inversiones hechas y sin respaldo».

Sin embargo, según el dictamen, la desestimación se fundamenta en la autonomía municipal para regular este tipo de bonificaciones y en que «la medida no afecta a la seguridad jurídica, ya que entrará en vigor antes del devengo del impuesto en enero de 2026, aunque se mantendrán las reducciones ya concedidas para el presente año», matiza el Ayuntamiento de la ciudad portuaria en un comunicado.

Medidas

La modificación de las ordenanzas se aprobó inicialmente en el Pleno de julio, cuando ya se contemplaba la congelación del IBI, la gratuidad de las escuelas infantiles municipales y la ampliación de las bonificaciones para familias numerosas, que podrán alcanzar hasta el 90 por ciento.

Asimismo, se incluyen medidas para incentivar la actividad económica y la creación de empleo, como la tasa cero para apertura de nuevos negocios y una bonificación del 90 por ciento en impuestos sobre obras que generen empleo o mejoren la accesibilidad.

Ayuda a domicilio

La Comisión de Hacienda dictaminó también favorablemente la propuesta del área de Política Social, Igualdad y Familia para aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio y Servicios complementarios de fin de semana, comidas a domicilio, teleasistencia y respiro familiar.

La normativa permitirá establecer criterios claros de solicitud y concesión, con el objetivo de agilizar los trámites y contó con los votos favorables de PP, Vox y la concejal no adscrita María Dolores Ruiz, mientras que MC y PSOE se abstuvieron.

El servicio de ayuda a domicilio está dirigido a personas con dificultades para realizar actividades cotidianas, mientras que el de comidas a domicilio garantiza una dieta equilibrada a personas mayores o con discapacidad. La teleasistencia permitirá mantener contacto permanente con una central de alarma las 24 horas del día durante todo el año, y el servicio de respiro familiar busca aliviar la sobrecarga física y emocional de quienes cuidan de personas mayores en el hogar.

Otros acuerdos

La Comisión aprobó también de forma definitiva la Cuenta General del Ayuntamiento de Cartagena y de sus organismos autónomos correspondiente al ejercicio 2024, con el apoyo de PP, Vox y la concejal no adscrita, María Dolores Ruiz. Por su parte, MC se abstuvo y PSOE votó en contra.

Además, se dio cuenta de la aprobación definitiva —al no registrarse alegaciones— de la modificación del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento, así como de los cambios en el Presupuesto General de 2025.