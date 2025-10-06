Abierto el plazo para participar en el sorteo de carrozas de la Cabalgata de Reyes de Cartagena

Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y FAVCAC han abierto hasta el 17 de octubre el plazo de solicitud para las Asociaciones de Vecinos interesadas en participar en la Cabalgata de Reyes 2026. Una elección que, como en años anteriores, se realizará por sorteo, según han informado fuentes municipales en una nota de prnesa.

Podrán entrar en el sorteo aquellas asociaciones vecinales que no hayan participado en los dos años anteriores, es decir; 2024 y 2025, y que hayan presentado escrito de solicitud dentro del plazo correspondiente. Si no se cubrieron las cuatro carrozas disponibles, podrán participar las asociaciones que hayan participado en las cabalgatas mencionadas anteriormente y hayan presentado solicitud.

La participación será de una asociación vecinal por carroza, en la que podrán subir un máximo de 10 participantes. El vestuario de cada carroza deberá ser aprobado por la dirección artística de la Cabalgata.

Las solicitudes se podrán realizar por medio de una instancia general en la sede electrónica municipal, dirigida a Cultura del Ayuntamiento, y el sorteo de las carrozas se llevará a cabo el 24 de octubre, a las 10.00 horas, en la sede de la FAVCAC, situada en la calle Travesía Monroy 2 de Santa Lucía.