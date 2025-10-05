El Portús homenajea a Margaret y exige que no les "quiten sus casas a la fuerza"

Los vecinos de El Portús, en Cartagena, se concentraron este domingo por la mañana en el acceso principal a Cala Morena, junto al Camping, para homenajear a Margaret, la mujer de 82 años hallada sin vida este sábado en su casa, "acompañar a Collin, su marido, y exigir justicia y responsabilidades ante lo ocurrido".

“Margaret y Collin pidieron ayuda. Reclamaron justicia. Nadie los escuchó. Esta muerte no puede quedar impune”. Fue la sentencia que lanzó la Asociación Cala Morena (ACM) para anunciar la convocatoria de esta protesta, haciendo referencia a los múltiples testimonios de residentes que apuntaron que la víctima, junto a su marido, estaban "sufriendo coacciones" para que dejase el domicilio.

Vecinos de la zona aseguraron a este diario que hace apenas unos días, esta mujer y su esposo volvieron a mantener una reunión con representantes de la empresa dueña del camping, encuentro en el cual los vecinos volvieron a decir que no se iban de su casa.

Estos vecinos tratan de vincular la muerte de Margaret con las presiones que, según ellos, sufría. Ellos sostienen que la mujer se quitó la vida. No obstante, fuentes del Instituto Armado insisten en que la investigación está recién empezada y no se puede descartar ninguna teoría. Cabe recordar que varios residentes denunciaron al camping por coacciones, pero todas las causas se archivaron.

La muerte de Margaret

Esta vecina del camping de El Portús fue hallada sin vida este viernes por la noche en su casa. El suceso ocurrió sobre las once y cuarto de la noche, hora a la que se alertó a Emergencias. Fue un vecino el que telefoneó para alertar de que había una señora fallecida. Al complejo se movilizó una ambulancia, cuyos sanitarios solo pudieron confirmar la muerte. Se alertó a la Benemérita y al forense de guardia, que se desplazó también al lugar.

El cuerpo permaneció en la vivienda hasta que el juez autorizó su levantamiento. Los restos mortales de la vecina fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, a su área ubicada en la ciudad portuaria, para que sea la autopsia la que confirme si esta persona sufrió una muerte violenta.

A la espera de la autopsia

La Guardia Civil, Cuerpo encargado de asumir la investigación, aguardará, para continuar con las pesquisas, al informe del forense. La primera hipótesis que manejan es que la mujer murió por asfixia.

Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, y los investigadores, a priori, han de descartar que se trate de una muerte violenta. De momento, todas las hipótesis están abiertas.

Margaret vivía desde hace décadas en el camping junto a su marido Collin, también octogenario. Collin se encontraba en el domicilio cuando se produjo el hallazgo del cuerpo. La Guardia Civil tomó nota de su testimonio, a fin de que pudiese arrojar luz sobre qué pasó en la vivienda.