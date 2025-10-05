La Cofradía Marraja apuesta por la juventud

La Cofradía Marraja vivió en la tarde de ayer un emotivo acto de compromiso y renovación con la fe, con motivo del juramento y profesión de fe del Hermano Mayor, Francisco Pagán, y de los miembros de la nueva Junta Directiva recientemente reelegida. El acto tuvo lugar durante la eucaristía celebrada en honor a la Stma. Virgen del Rosario, celebrada en la Parroquia Castrense de Santo Domingo. La ceremonia fue presidida por el Ilmo. Sr. Alfonso Alburquerque García, delegado episcopal de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Cartagena, junto al capellán marrajo, Fernando Gutiérrez Reche.

En su intervención, el Hermano Mayor marrajo, Francisco Pagán, subrayó que las “cofradías deben ser instrumentos de evangelización, de caridad y especialmente de fraternidad”. Además, destacó la importancia de contar con las nuevas generaciones: “La experiencia de los mayores es importante, pero es fundamental la sucesión y el apoyo de los jovenes. Una de nuestras misiones es evangelizar y dar testimonio de fe en la calle, y eso solo se puede conseguir a través de los medios y redes sociales y para eso los jóvenes con clave”. Y es que en este mandato ha querido dar protagonismo a los jóvenes, apostando por ellos como futuro de la Cofradía.

Entre ellos se encuentra José Manuel Vera López, que juró su cargo como vice capillero, y expresó su ilusión por asumir este nuevo reto: “Son muchos jóvenes los que estamos trabajando en la cofradía y que el hermano mayor nos quiera dar esa visibilidad y esa responsabilidad como joven te ayuda a querer seguir.”

El Ilmo. Sr. Alfonso Alburquerque felicitó a todos los miembros de la Cofradía por su compromiso y su esfuerzo por mantener vivo el legado marrajo, animándolos a “reavivar siempre el don de Dios” y a no perder nunca la fe. La nueva directiva combina la sabiduría de los veteranos con la energía de los más jóvenes, abriendo así una nueva etapa de ilusión, unidad y espíritu de servicio.