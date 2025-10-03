El presidente de la junta municipal de Molinos Marfagones en Cartagena corta el pleno tras las críticas de los vecinos

Las críticas de los vecinos de Los Puertos de Santa Bárbara de Abajo al presidente de la Junta Municipal, Antonio Martínez, del Partido Popular, por haberles "engañado" con la fecha del arreglo de un camino han hecho que el responsable del Partido Popular haya cortado abruptamente la sesión. El pleno ha sido suspendido durante el turno de preguntas, pues tras la cuestión de uno de los vocales de MC sobre cuándo estaba planteada su reparación, los vecinos, que previamente habían solicitado intervenir en la sesión, han tomado la palabra para asegurarle al presidente que "no les representaba".

Martínez, tras un cruce de declaraciones con varios de los residentes presentes, decidió dar por finalizado el pleno. Uno de los vecinos le reprochó su contestación al presidente de la Asociación de Vecinos de la zona, quien tras varios escritos a lo largo de los años, le llamó esta semana para volver a pedirle el arreglo del camino en cuestión tras la caída hace unos días de una vecina septuagenaria que está actualmente con contusiones. "Le humilló y debería haber empezado el pleno pidiéndole perdón", aseguró el vecino. El propio afectado, allí presente, solicitó la palabra levantando la mano para intervenir corroborando la versión del vecino, pero el presidente no le dio el turno de palabra.

La Opinión detalló este jueves que los vecinos acudirían a reclamarle a Martínez la reparación de una vía de unos 200 metros aproximadamente, cuya reparación llevan solicitando desde 2021. El camino fue asfaltado en 1996 y solo arreglado de nuevo en 2012, según explicaron los residentes afectados. Este miércoles los vecinos vieron a varios operarios parcheando la entrada del camino, un arreglo que calificaron de "vergonzoso" en la sesión al considerar que no solucionaba con el problema, sino que solo trata de acabar con sus reivindicaciones.

Otra de las vecinas que acudió este jueves al local social de Molinos Marfagones le reprochó a Martínez haberle asegurado el arreglo del camino el pasado año, "me lo prometiste y me engañaste", le espetó al presidente, quien debatió con los vocales de la oposición pero ante la intervención vecinal cortó la sesión.

La edil socialista Isabel Andreu, quien también acudió al pleno, criticó que "la prepotencia vuelve al pleno. El presidente suspende la sesión porque no quiere escuchar a los vecinos, ni a las asociaciones, ni a los colectivos si a él no le gusta lo que están diciendo. Le falta respeto a nuestros vocales y a nuestros portavoces. Es inadmisible."