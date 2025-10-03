Navantia y la Armada celebran en Cartagena la puesta a flote del S-82

El astillero de Navantia en Cartagena se viste de gala para la firma del Hito Programático de la Puesta a Flote del submarino S-82 ‘Narciso Monturiol’.

El director de operaciones y negocio de Navantia, Gonzalo Mateo, resaltó este proyecto como un gran ejemplo de colaboración público privada. Para Mateo, "el reto era importante y el camino no ha sido fácil, pero gracias a la confianza y cooperación este increíble submarino pronto se unirá su hermano el Isaac Peral y demostrará de la mano de nuestra muy excelente armada, sus magníficas capacidades".

El almirante Aniceto Rosique celebró un trabajo bien hecho a pesar de que el programa ha sufrido varios retrasos desde 2004. El almirante apuntó que tras su puesta a flote el sumergible tiene por delante un calendario con unas 500 pruebas de puerto y unas 200 pruebas de mar.

El comandante de quilla del S-82, Damián Niebla, agradeció ser el representante de la dotación en este día. Niebla subrayó que los contratiempos les han permitido con tesón profundizar en el desarrollo profesional y técnico com una firme voluntad de lucha contra la adversidad y el contratiempo con paciencia, dedicación y buen humor.

Para concluir, recordó unas palabras de quien da nombre al buque, “pelearemos, mantendremos la iniciativa y estaremos a la altura de la enorme responsabilidad y expectativas que la Armada y en última instancia nuestro país ha depositado en nosotros”.

La Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, apuntó que “este contrato persigue un doble objetivo, proporcionar a la Armada las capacidades más modernas para el cumplimiento de sus misiones y situar a la industria de defensa de España entre las más capaces, más modernas y más fiables en el ámbito internacional”.

La ministra y autoridades, durante el acto / Iván Urquízar

“La entrada al servicio de los cuatro submarinos, la modernización de las infraestructuras de apoyo a las operaciones y el plan industrial y tecnológico para la seguridad y defensa reafirman la capacidad de España para garantizar la seguridad marítima y la protección de nuestros intereses tanto nacionales como internacionales”, aseguró la secretaria de Estado.