Navantia y la Armada celebran en Cartagena la puesta a flote del S-82
El Narciso Monturiol afronta ahora un calendario con unas 500 pruebas en puerto y 200 en la mar tras las firma del Hito Programático de su puesta
El astillero de Navantia en Cartagena se viste de gala para la firma del Hito Programático de la Puesta a Flote del submarino S-82 ‘Narciso Monturiol’.
El director de operaciones y negocio de Navantia, Gonzalo Mateo, resaltó este proyecto como un gran ejemplo de colaboración público privada. Para Mateo, "el reto era importante y el camino no ha sido fácil, pero gracias a la confianza y cooperación este increíble submarino pronto se unirá su hermano el Isaac Peral y demostrará de la mano de nuestra muy excelente armada, sus magníficas capacidades".
El almirante Aniceto Rosique celebró un trabajo bien hecho a pesar de que el programa ha sufrido varios retrasos desde 2004. El almirante apuntó que tras su puesta a flote el sumergible tiene por delante un calendario con unas 500 pruebas de puerto y unas 200 pruebas de mar.
El comandante de quilla del S-82, Damián Niebla, agradeció ser el representante de la dotación en este día. Niebla subrayó que los contratiempos les han permitido con tesón profundizar en el desarrollo profesional y técnico com una firme voluntad de lucha contra la adversidad y el contratiempo con paciencia, dedicación y buen humor.
Para concluir, recordó unas palabras de quien da nombre al buque, “pelearemos, mantendremos la iniciativa y estaremos a la altura de la enorme responsabilidad y expectativas que la Armada y en última instancia nuestro país ha depositado en nosotros”.
La Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, apuntó que “este contrato persigue un doble objetivo, proporcionar a la Armada las capacidades más modernas para el cumplimiento de sus misiones y situar a la industria de defensa de España entre las más capaces, más modernas y más fiables en el ámbito internacional”.
“La entrada al servicio de los cuatro submarinos, la modernización de las infraestructuras de apoyo a las operaciones y el plan industrial y tecnológico para la seguridad y defensa reafirman la capacidad de España para garantizar la seguridad marítima y la protección de nuestros intereses tanto nacionales como internacionales”, aseguró la secretaria de Estado.
