Más de mil jóvenes acuden a Juventud buscando ayuda

La dificultad para encontrar vivienda o los peligros que se esconden tras la pantalla a través de las redes sociales. Estos son algunos de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y para los que pueden recurrir al Espacio Ciudadanía. La concejalía de Juventud, dirigida por José Martínez, ha reforzado este servicio ubicado en sus instalaciones del Paseo Alfonso XIII.

Este Espacio Ciudadanía se posiciona en el Espacio Joven como un servicio de atención legal gratuita y confidencial, pensado especialmente para atender las dudas de la juventud local sobre derechos, problemas con trámites o simplemente orientación sobre por dónde empezar a actuar ante un problema legal.

En lo que llevamos de año 2025, en el Espacio Joven se han realizado más de un millar de atenciones presenciales y se han formado 330 jóvenes en el primer semestre del año.

La juventud se enfrenta a situaciones únicas y, a veces, complicadas, y por eso, el Espacio Ciudadanía brinda asesoramiento legal en una amplia gama de temas, desde cuestiones laborales y conflictos con contratos, hasta problemas derivados del uso de las redes sociales y la privacidad online. Es un servicio cercano y accesible para que los jóvenes no se sientan presionados y puedan tratar de resolver las cuestiones que más les preocupen.

Por ejemplo en el Espacio Ciudadanía se pueden resolver entre otras cuestiones, temas sobre derechos laborales y empleo como consultar información sobre contratos, salarios y condiciones laborales para saber cómo está la legislación al respecto.

Asimismo, los jóvenes de Cartagena que accedan a este servicio podrán recibir información y asesoramiento sobre alquileres, telefonía y otros tipos de contratos que necesiten.

Al igual que recibirán consejos sobre las redes sociales y cómo mantener su privacidad online, con especial énfasis en la ayuda frente al acoso digital, el robo de identidad y la protección de datos personales.

También, recibirán consejos para resolver problemas con compras, garantías y devoluciones de productos y servicios. Al igual que serán informados sobre los derechos y obligaciones de los en lo relativo a educación, sanidad y antidiscriminación.

Los técnicos municipales y trabajadores de Espacio Ciudadanía ayudan a los jóvenes a independizarse de sus familias y a comenzar una vida en pareja con consejos legales para aquellos que deciden mudarse o compartir vivienda.

Además de las atenciones en materia legal, el Espacio Joven del área de Juventud, servicio especializado basado en la accesibilidad, la escucha activa, el seguimiento y la mediación ante otros servicios y organismos, cuenta con otros diferentes espacios de atención y asesoramiento, gratuito, en temas como la orientación educativa.

En lo que respecta a este ámbito pueden informarse sobre la educación reglada, recursos formativos, información de becas, estudios de postgrados y homologaciones, entre otros.

Los profesionales de Juventud también pueden ayudar a los jóvenes orientándolos laboralmente para la búsqueda de empleo, salidas profesionales, formación para el empleo y Garantía Juvenil.

En las dependencias municipales del Paseo Alfonso XIII también pueden recibir información sobre movilidad internacional, voluntariado internacional, participación en programas europeos, intercambio de idiomas, carnets internacionales, estudiar y/o trabajar en el extranjero.

Por último, pueden recibir información y asesoramiento psicológico, salud sexual y reproductiva, diversidad, prevención y apoyo y asesoramiento psicológico y emocional, entre otros.

El acceso a los diferentes espacios de atención se puede hacer solicitando una cita programada con Juventud, llamando al 968128862, o escribiendo a espaciojoven@ayto-cartagena.es.