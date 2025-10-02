El nuevo cuartel de Policía Local de Cuesta Blanca en Cartagena estará operativo la próxima semana

El nuevo cuartel de la Policía Local en Cuesta Blanca será inaugurado el miércoles 8 de octubre y entrará en funcionamiento de inmediato, anunció este jueves la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante los actos institucionales en honor al patrón de la Policía Nacional.

“Cumplimos nuestro compromiso de este año en el cuartel de Cuesta Blanca, trabajamos para abrir el año que viene el nuevo cuartel de Los Dolores y estamos redactando el proyecto para el nuevo cuartel de La Aljorra, porque ya tenemos compromiso de financiación por parte de la comunidad autónoma”, dijo la alcaldesa.

La instalación reforzará la presencia policial en la zona oeste del municipio y dará servicio a las diputaciones de Cuesta Blanca, Molinos Marfagones, Perín, Tallante y sus alrededores.

El edificio, de aproximadamente 145 metros cuadrados, se ha rehabilitado partiendo de las antiguas dependencias de una gasolinera para adaptarlas a uso policial. Cuenta con despachos, sala de descanso, armero, archivo, aseos, dependencias auxiliares y aparcamiento exterior. La inversión supera los 180.000 euros e incluye un sistema fotovoltaico de autosuministro.

La actuación forma parte del Plan Integral de Seguridad Municipal, que contempla además la creación de nuevas sedes policiales, la modernización de la flota y la expansión de la red de videovigilancia en barrios y diputaciones.

En el barrio de Los Dolores ya está en construcción el nuevo cuartel. El edificio, de una sola planta y 300 metros cuadrados, se está levantando en una parcela municipal situada entre las calles La Vía y Río Narcea, junto al nuevo parking disuasorio, y dispondrá de dependencias de atención al público, espacios de trabajo para los agentes y zona de retención de detenidos.

En La Aljorra, el Ayuntamiento transformará el antiguo colegio de la diputación en el séptimo cuartel de Policía Local, con el apoyo del Gobierno regional. La edificación supera los 700 m² útiles y acogerá la base del GOESC, la unidad operativa especial del cuerpo.

La Policía Local de Cartagena cuenta ya con instalaciones en el Parque de Seguridad, los cuarteles de El Algar, Cabo de Palos, Los Dolores, Pozo Estrecho, oficinas en El Regidor y calle Cuatro Santos.

Patrón de la Policía Nacional

La alcaldesa, Noelia Arroyo, subrayó la labor esencial que desempeña el Cuerpo Nacional de Policía en Cartagena, garantizando cada día la seguridad ciudadana y un entorno de convivencia que permite a los vecinos desarrollar su vida con tranquilidad y subrayó la necesaria colaboración entre administraciones para reforzar la seguridad en el municipio.

En este sentido, durante el acto conmemorativo del patrón de la Policía Nacional, los Ángeles Custodios, la regidora reiteró el esfuerzo del Ayuntamiento por ampliar la plantilla de la Policía Local, dotarla de más medios y recursos, y cumplir el compromiso adquirido este año de abrir nuevos cuarteles.

En esta celebración el Cuerpo Nacional de Policía ha reconocido la colaboración y labor que desempeñan los agentes de Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena. El comisario municipal, Pedro Moreno, ha recibido una talla del Ángel Custodio como distinción, que le ha sido entregada por el comisario de Policía Nacional en Cartagena, Damián Romero.