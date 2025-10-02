Solo una empresa se interesa por hacer el Plan Director del Molinete

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena ha recibido solo una oferta para la redacción del Plan Director para el cerro del Molinete. El organismo de contratación ha abierto la oferta técnicas y la ha remitido a los Servicios Municipales para que se elabore un informe valorando la propuesta. La única licitadora es María José Muñoz Mora.

El contrato, que salió a contratación pública por un importe de 49.586,78 euros sin impuestos, tiene un plazo de ejecución de nueve meses desde la firma del mismo.

El Plan Director debe ser la herramienta, en la que una vez estudiado el cerro en su totalidad y recopilada toda la documentación tanto a nivel histórico, arqueológico, de conservación y urbanística, entre otras cuestiones, sirva como guía para la adecuada investigación, conservación, restauración, integración urbana y desarrollo sostenible de la colina, que en la actualidad, se ha convertido en una especie de isla en el centro de la ciudad, con áreas en las que ya se ha puesto en marcha el equipamiento museístico relativo a la puesta en valor de los edificios que rodean el Foro Romano, así como la cima, donde se ha logrado un parque abierto al público, en cuyo recorrido, se pueden observar un buen número de monumentos y conjuntos arqueológicos que rememoran la ciudad de los siglos II a.C. al XVII.