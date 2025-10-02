Cruzada vecinal para que arreglen un camino de asfalto de 1996 en Cartagena

Cuatro años. 1461 días. Ese es el tiempo que llevan los vecinos de un pequeño caserío de Los Puertos de Santa Bárbara de Abajo, en la zona oeste, pidiendo a la junta municipal que arregle el camino que lleva hasta sus viviendas. Este jueves por la noche en el pleno ordinario que se celebra en local social de Molinos Marfagones volverán a pedirlo con más fuerza si cabe ya que hace unos días una vecina septuagenaria sufrió una caída que le produjo aparatosas heridas cuando caminaba por el camino, cercano a su vivienda.

Según explican los propios vecinos, la vía que tiene una longitud de unos 200 metros aproximadamente, fue asfaltada por primera vez en 1996, siendo la única vez que se ha reasfaltado en 2012.

Desde 2021 han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de arreglar los socavones que el paso del tiempo han provocado en el asfalto. Incluso el presidente de la Asociación de Vecinos ya la incluyó en la relación de obras más necesarias para incluir en el Plan de Inversiones de Barrios y Diputaciones y en el Presupuesto de la Junta Vecinal para el año 2022.

Los vecinos de la zona acudirán esta noche al pleno para exigir explicaciones al presidente del Partido Popular, Antonio Martínez Muñoz. Para poder intervenir, debido al nuevo reglamento de las Juntas Municipales, han tenido que solicitar por escrito previamente su intención de hablar durante la sesión.

Algunos de los vecinos afectados, menos de una veintena, aunque el camino es el único acceso a una empresa turística, ya han optado por intentar ponerse en contacto directamente con el concejal del distrito, señalando que «nuestro tramo fue asfaltado en 1996, tras una prolongada reivindicación vecinal, y que únicamente se parcheó en 2012. Considero, por tanto, que un nuevo parcheo no representa una solución adecuada ni duradera».

Por lo que a juicio de los residentes en la zona, la solución óptima sería que se realizara «el asfaltado definitivo de nuestro tramo y se instalen los contadores de agua frente a nuestras viviendas, evitando así la actual situación de tenerlos a 600 metros de distancia».

Este mismo miércoles, estaban parcheando la entrada del camino, si bien la más afectada está al final, zona que según detallaron no arreglarán.

Asimismo, Movimiento Ciudadano, que cuenta con tres vocales en el organismo de representación vecinal, presentará una pregunta para saber cuándo está previsto arreglar el camino. Cabe recordar que la actitud del presidente de la Junta Municipal ha sido criticada por la oposición en las sesiones anteriores al considerar que «maltrata a los vocales de la oposición» al dirigir los plenos con «soberbia».