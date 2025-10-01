El Teatro Romano cambia de horario y Da Vinci se despide de Cartagena

Cartagena se despide de la exposición ‘Los Viajes de Leonardo da Vinci’, que afronta su recta final en el Castillo de la Concepción, donde permanecerá hasta el domingo 5 de octubre. Además, hoy mismo cambia el horario de visita del Teatro Romano, que ahora abrirá de martes a sábado de 10 a 18 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Asimismo, el espacio museístico ha organizado rutas guiadas y actividades familiares los fines de semana.

Respecto a la muestra del creador italiano, incluye más de un centenar de piezas que recorren la vida y obra de Da Vinci y la han visitado más de 60.400 personas durante seis meses. Entre las piezas más destacadas, se encuentran máquinas reconstruidas a partir del Códice Atlántico, como la catapulta, la máquina voladora y un sistema de engranajes similar al de la bicicleta actual, así como estudios anatómicos, instrumentos de medición y la cámara oscura, entre otros.

Por su parte, el Teatro Romano pasa a abrir de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y el domingo de 10:00 a 14:00 horas y se han organizado diversas rutas tematizadas y actividades familiares en colaboración con Cartagena Puerto de Culturas.

Los sábados a las 11:00 horas, en la actividad familiar 'Ven al Teatro. Romano soy', los participantes podrán conocer cómo era el edificio teatral y su precedente griego, así como el origen del teatro y de las representaciones teatrales en las fiestas en honor a Dioniso.

También los sábados, pero a las 11:30 horas, se desarrollará la ruta guiada con paseo en barco 'Cartagena romana y mediterránea', que comenzará en el Museo del Teatro Romano para continuar por el Museo del Foro, la Pompeya española, donde se encuentran las Termas, majestuosos edificios con pinturas y lugares sagrados, como el santuario de Isis y Serapis. El itinerario finaliza con un paseo en barco por la bahía por donde navegaron fenicios, griegos, cartagineses y romanos.

Los domingos a las 11:00 horas será el turno de las visitas guiadas 'Del teatro a la domus del pórtico', que partirá del Museo del Teatro Romano hacia el callejón de la Soledad para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico.

Por último, los domingos a las 11:00 horas se celebrará también la ruta guiada 'Carthagineses y romanos', que incluye la visita de la Muralla Púnica desde la que partió Aníbal hacia Roma, para llegar a la Casa de la Fortuna, donde se explica el proceso de romanización, y finalizará en el Teatro Romano.