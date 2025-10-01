La planta de biogás de Los Camachos solivianta a vecinos y empresarios

Tensión y protesta en la calle. Es lo que provocó ayer la reunión convocada en un local del polígono industrial de Los Camachos, en la que se pretendía dar información de la macroplanta de biogás que se proyecta construir en unos terrenos próximos al complejo empresarial. Vecinos y empresarios no están de acuerdo con esta iniciativa y así lo mostraron a las personas que intentaron vender las bondades del proyecto.

El encuentro se realizó al filo del mediodía y las dos personas defensoras del proyecto tomaron la palabra y sus argumentos no convencieron a vecinos, empresarios y representantes de colectivos que asistieron a la reunión. Mientras, en la puerta del restaurante donde se estaban dando las explicaciones se manifestaba un grupo de ciudadanos en cuyas pancartas se podía leer ‘Stop macroplanta de biogás en Los Camachos’.

Reunión explicativa sobre el proyecto, que no logró convencer a ciudadanos y colectivos. / Iván Urquízar

La macroplanta, que está promovida por la empresa Heygaz Spain S.L, consiste en una instalación de grandes dimensiones destinada a tratar hasta 65.000 toneladas anuales de residuos biológicos mediante digestión anaerobia. Esto convierte a la planta en una de las mayores de su clase en toda la Región de Murcia. La empresa promotora presenta esta iniciativa como parte de la llamada ‘economía circular’ y como una solución tecnológica de vanguardia para transformar residuos en energía limpia. Sin embargo, el discurso de la empresa contrasta de manera radical con los impactos que este tipo de instalaciones generan en los lugares donde ya operan, explican desde los convocantes del plante.

Además, señalan que «la ubicación proyectada se encuentra a escasos 350 metros de Los Camachos, a 1.500 metros de Roche y a menos de 5 kilómetros de El Algar, además de su proximidad al Polígono Industrial Cabezo Beaza y los barrios de Cartagena como Estación y Torreciega. Estamos hablando de miles de vecinos y vecinas que verán afectada su calidad de vida por una instalación con riesgos reales para la salud, el medio ambiente y la seguridad». También ponen encima de la mesa los perjuicios que tendría para la salud. «Estudios comparativos y experiencias en Europa y América muestran que las macroplantas de biogás provocan malos olores constantes, emisiones de gases contaminantes y proliferación de bacterias y hongos, lo que puede generar problemas respiratorios, insomnio, fatiga, irritaciones oculares, dolores de cabeza y náuseas», resaltan. Uno de los empresarios que ha mostrado su rechazo al proyecto es el vicepresidente primero de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena, J. Javier Gómez-Vizcaíno Castelló.