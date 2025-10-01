Cartagena rezará el rosario por la paz este octubre

En respuesta a la invitación del Papa, León XIV, la basílica de la Caridad de Cartagena acogerá el rezo del Rosario todas las mañanas y tardes de octubre para pedir por la paz.

«El mes de octubre, ya cercano, en la Iglesia está dedicado particularmente al Santo Rosario; por eso invito a todos, cada día del próximo mes, a rezar el Rosario por la paz, personalmente, en familia y en comunidad». Con estas palabras invitaba el Papa León XIV, al término de la Audiencia General del pasado miércoles, a que este mes de octubre se rece diariamente el Rosario para pedir a Dios, por la intercesión de la Virgen, la paz en el mundo. Una iniciativa a la que se sumarán distintos templos, como es el caso de la Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad de Cartagena.

La basílica acogerá el rezo del Rosario todas las mañanas del mes de octubre, al terminar la misa de las 10:00 horas; y todas las tardes a las 18:30 horas, antes de la misa de las 19:00 horas. «Juntos pediremos al Señor por la intercesión de la Virgen de la Caridad por la paz en el mundo», dice el rector de la basílica, Fernando Gutiérrez Reche.