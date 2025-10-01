El 75% de los alumnos del programa Referen-T mejora sus calificaciones

El 75% del alumnado de Secundaria que participó el pasado curso 2024/2025 en el programa Referen-T, de tutorización entre alumnos, mejoró sus calificaciones, según el balance elaborado por la Consejería de Educación y Formación Profesional. El consejero del área, Víctor Marín, visitó este miércoles, junto con el concejal de Educación y Hacienda local, Ignacio Jáudenes, el IES Mediterráneo, acompañado por la directora del centro, Josefa García, y explicó que "el alumnado con asistencia regular al proyecto ha hecho un buen aprovechamiento del mismo, mejorando su rendimiento académico, así como su capacidad de organización y planificación de estudio, con una valoración, en la gran mayoría de los casos, de 'muy beneficioso' por los participantes".

En concreto, en primero de Educación Secundaria Obligatoria, el 57,83% de los estudiantes mejoró sus calificaciones, en Segundo de la ESO el porcentaje de los que han mejorado sus notas sube al 58,33%, en tercero de la ESO asciende al 100% y en cuarto de la ESO el 83,33% mejoró sus calificaciones.

Además, un 14,29% de los estudiantes de tercero de la ESO y un 8,33% de los estudiantes de cuarto de la ESO aprobó todas las materias el pasado curso. Por otra parte, cerca del 40% del alumnado con materias pendientes ha mejorado sus resultados y ha llegado incluso a recuperarlas.

En cuanto a la percepción de los centros educativos donde se ha implantado el programa, el grado de satisfacción es alto, con una valoración muy positiva por parte de docentes, familias y alumnado. Los centros han constatado mejoras significativas en aspectos como promoción escolar, ya que la gran mayoría del alumnado participante pasó de curso; incremento del rendimiento académico, especialmente en materias como lengua y matemáticas; mejora de los hábitos de estudio y organización; incremento de la motivación y autoestima; mejora del clima de convivencia escolar y reducción del absentismo.

El titular de Educación destacó que "esta iniciativa fomenta el éxito educativo y lucha contra el abandono educativo temprano, permitiendo que los propios alumnos guíen a estudiantes más jóvenes y les orienten en el día a día del instituto".

Prueba en el curso 2023/2024

Este programa de intervención educativa, pionero en el ámbito nacional y que se implantó de forma piloto en el curso 2023/2024 en la Región, consiste en la tutorización y acompañamiento de los estudiantes de cursos superiores a alumnos de los primeros cursos con el fin de reforzar las asignaturas en las que tienen más dificultades.

El pasado curso 2024/2025 participaron 20 centros educativos de la Región con un total de 530 alumnos (339 estudiantes y 191 alumnos-tutores), incrementándose el número en relación al curso anterior más de un 230%, cuando participaron 156 alumnos (96 estudiantes y 60 alumnos-tutores) de 10 centros de Secundaria. También aumentó el número de docentes implicados en el proyecto, pasando de 26 en el curso 2023-2024 a 59 el pasado curso. La convocatoria para el nuevo curso prevé que se incremente el número de centros en 10, hasta llegar a los 30.

El IES Mediterráneo participa en 'Referen-T' desde el pasado curso con muy buenos resultados, ya que muchos de los alumnos quieren continuar en el programa. En total han participado 28 profesores, 32 alumnos tutorizados de primero de la ESO y 31 alumnos tutores, principalmente de Bachillerato y de los grados medio de Formación Profesional de Atención a personas en situación de dependencia y superior de Educación infantil.