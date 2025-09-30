El submarino S-82 Narciso Monturiol será puesto a flote el Viernes

El astillero de Navantia en Cartagena vivirá la ceremonia de puesta a flote del submarino S-82 Narciso Monturiol, el segundo del programa S-80, que avanza hacia su fase decisiva.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado en su agenda la asistencia al evento. Según fuentes oficiales, Robles encabezará el acto de aceptación del submarino a las once de la mañana, seguido por la ceremonia de botadura a las 12.30 horas en el mismo recinto naval.

El Narciso Monturiol es la segunda unidad de la serie de submarinos convencionales Clase S-80 que desarrolla España, un proyecto que busca dotar a la Armada con capacidades modernas de sigilo, autonomía y potencia subacuática.

Aunque la ceremonia de puesta a flote representa el momento en que la embarcación toma contacto por primera vez con el agua (o mediante dique flotante), ello no implica la entrega inmediata a la Armada. A partir de ese momento comenzarán las pruebas de puerto —verificación de sistemas eléctricos, propulsión, baterías y otros tantos subsistemas— para luego dar paso a las pruebas de mar e inmersión. Si todo marcha según lo previsto, el S-82 podría ser entregado durante el otoño de 2026.

Esta ceremonia, prevista originalmente para el 21 de julio, tuvo que posponerse por razones de agenda institucional. Según Navantia, ese aplazamiento no afecta los hitos del cronograma general del proyecto.