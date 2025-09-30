Repsol prevé que su planta de hidrógeno verde en Cartagena empiece a funcionar en 2029

Repsol, en colaboración con Enagás Renovables, construirá su primera gran planta de hidrógeno renovable en su complejo industrial de Cartagena, en un proyecto en el que invertirá más de 300 millones de euros y espera que esté operativo en 2029, según ha comunicado la empresa en una nota este martes.

La compañía ha dado luz verde a la construcción de un electrolizador de 100 MW con capacidad para generar hasta 15.000 toneladas de hidrógeno renovable cada año, que la empresa usará como materia prima para fabricar productos con menor huella de carbono dentro de su estrategia para sustituir el hidrógeno convencional por verde en sus centros industriales.

El desarrollo de este electrolizador está liderado por Repsol en colaboración con Enagás Renovables, que tiene una participación del 25 % en el proyecto.

La Comisión Europea y el Gobierno de España han reconocido este proyecto como estratégico y de interés común europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés), por lo que recibirá 155 millones de euros, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

La empresa estima que este genere unos 900 empleos entre directos, indirectos e inducidos en las diferentes fases del proyecto.

Asimismo, los cálculos de la compañía apuntan que el electrolizador evitará la emisión de hasta 167.000 toneladas de CO2 al año, un impacto similar al de dos tercios de todo el parque de vehículos eléctricos puros en España en 2024.

Está previsto que la planta esté operativa en 2029 y sea un hito para el Valle del Hidrógeno de la Región de Murcia.

Según apunta en la misma nota, Repsol es la mayor productora y consumidora de hidrógeno de la península al concentrar el 60 % de la producción nacional y aportar el 4 % del hidrógeno consumido en Europa. Actualmente, puede generar en sus complejos industriales unas 360.000 toneladas de hidrógeno al año.