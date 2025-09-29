Gafas de realidad virtual ayudan a prevenir accidentes en Cartagena

Prevenir el consumo de alcohol y drogas. Ese es el objetivo de las tres gafas de simulación que ha adquirido el Ayuntamiento de Cartagena por 246 euros, como parte del Plan Prevención Adicciones. Con ellas se realizan demostraciones sobre la influencia del consumo de drogas en la percepción sensorial y los riesgos del consumo de drogas para la conducción. Las gafas ya se han utilizado, por ejemplo, en las fiestas Carthagineses y Romanos que acaban de finalizar.

El Ayuntamiento de Cartagena utiliza desde hace años gafas de simulación de consumo de alcohol y drogas como herramienta en actividades de prevención y en programas de formación. Su uso, según explican fuentes del Consistorio, fue pionero dentro de la Estrategia Municipal sobre Adicciones y en la Escuela de Seguridad Pública (ESPAC), donde se aplican tanto en acciones de sensibilización social como en la capacitación de profesionales.

En el ámbito de la formación, la ESPAC ha incorporado estas gafas en la formación que realiza a cuerpos y fuerzas de seguridad, incluso a Fuerzas Armadas, como en las sesiones dirigidas a la Policía Naval de Infantería de Marina dentro del programa de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster. A través de casos prácticos sobre normativa de tráfico y seguridad vial, los participantes han podido comprobar los efectos que el consumo de alcohol y drogas ocasiona en la conducción de vehículos.

En el terreno de la prevención, la Concejalía de Servicios Sociales ha recurrido a este recurso en diferentes campañas del Plan Municipal sobre Adicciones. Se han desarrollado actividades con jóvenes en eventos, donde las gafas se integran en circuitos que permiten experimentar la pérdida de reflejos y coordinación derivada del consumo. También se han utilizado en la Fiesta de Acogida de la Universidad Politécnica de Cartagena, en combinación con mediciones simbólicas de alcohol y otras dinámicas de concienciación.

"El empleo de estas herramientas ha permitido reforzar las iniciativas municipales de reducción de riesgos, facilitando experiencias prácticas que ayudan a visualizar de forma directa las consecuencias del consumo de alcohol y drogas en la movilidad y la seguridad personal", destacan desde el Ayuntamiento.

Cabe recordar que desde 2018, el Ayuntamiento, principalmente a través de la ESPAC, ha desplegado múltiples acciones de formación y sensibilización utilizando gafas simuladoras de alcohol, drogas y fatiga. Estas actividades abarcan formación profesional a policías tutores y formadores viales, educación escolar, prevención ciudadana y eventos públicos de concienciación. "La estrategia se ha intensificado especialmente desde 2022, al incorporarse estas herramientas de realidad virtual que hacen más impactante y pedagógico el mensaje de la seguridad vial".

Los datos muestran miles de beneficiarios en Cartagena que han ‘vivido’ los efectos de la conducción bajo sustancias sin asumir riesgos reales, generando una mayor percepción del peligro y, previsiblemente, actitudes más responsables en la vía pública.

Las campañas continúan activas este año, con más recursos y la colaboración de instituciones, Policía Local y colectivos sociales, "consolidando a Cartagena como un municipio pionero en el uso de simuladores para la educación vial", concluyen desde el Ayuntamiento.