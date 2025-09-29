Cartagena subasta 14 solares del centro para construir viviendas: estos son sus precios de salida

Catorce solares del casco histórico de Cartagena serán subastados con el objetivo de impulsar la vivienda en el municipio y este lunes el área de Urbanismo del Ayuntamiento ha publicado las fichas de las parcelas, que incluyen el precio de salida a subasta.

Se trata de la parte de los primeros 41 terrenos sobre los que se inició procedimiento de declaración de incumplimiento de su obligación de edificar y no han solicitado licencia de según ha informado la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras una reunión de seguimiento del desarrollo de la Estrategia Municipal de Vivienda.

Al margen de esta medida han quedado las 27 propiedades que solicitaron licencia de obra durante el procedimiento. Los propietarios de ese suelo, que representa un 60% de total, han solicitado licencias que prevén la construcción de 170 viviendas, una residencia de estudiantes con 97 habitaciones, locales y aparcamientos.

La publicación incluye información sobre la superficie, edificabilidad, régimen urbanístico, número de plantas permitidas y valor de salida de cada parcela.

Los catorce solares suman 2.076 metros cuadrados de terreno y permiten un aprovechamiento de 8.705 metros cuadrados construibles. Se estima que su edificación podría suponer la construcción de 80 nuevas viviendas. Seis se localizan en las calles Aire, Balcones Azules y Duque; otros cinco están en San Diego; el resto se reparten entre la plaza San Francisco, la plaza Risueño y la calle Honda. Las edificabilidades individuales van desde 403,76 m² hasta 1.247,02 m².

Solar en venta forzosa en la calle del Aire / Ayto Cartagena

Precio de salida de los terrenos subastados

Los valores de partida oscilan entre 71.647 euros y 408.212 euros. La parcela con mayor superficie es la de la calle Duque 4 (388 m²), mientras que la de mayor edificabilidad también corresponde a ese solar (1.247,02 m²) y por tanto es la de precio más elevado.

Por el contrario, la parcela con el precio de salida más bajo se ubica en la calle San Diego (81m2 y 266,10 m2 de edificabilidad). En esa misma vía también se subastarán otras cuatro, la más extensa por un valor inicial de 288.401euros.

Otro de los terrenos más asequibles, con un precio de salida de 114.434 euros, es el situado en la calle Balcones azules (93m2 y edificabilidad de 403,76 m2).

Puedes consultar la ficha de todos los solares y sus precios, a continuación, o a través de este enlace.

El Ayuntamiento inició expedientes de declaración de incumplimiento de la obligación de edificar sobre 41 solares del centro histórico el año pasado. Urbanismo ya ha puesto en marcha los expedientes para una segunda fase sobre otros 36 solares.

Las fichas indican que la mayoría de los solares están en régimen de conservación‑renovación, carecen de protección patrimonial y están ubicados en la zona arqueológica. Cualquier obra estará sujeta a control arqueológico. El procedimiento de subasta se regirá por la normativa de contrato patrimonial de enajenación y pretende poner en el mercado solares en el centro urbano.