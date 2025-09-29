Cartagena reunirá a los mejores cocineros de España

La asamblea anual de Euro-Toques, la organización que agrupa a los principales cocineros de España, se celebrará en Cartagena entre el 19 y el 21 de abril. El anuncio lo realizaron la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el delegado autonómico de la asociación, el cocinero Pablo Martínez, tras mantener un encuentro en el Consistorio. Martínez explicó que el evento convertirá a la ciudad durante tres días en capital nacional de la gastronomía.

El programa incluirá una recepción de bienvenida, un congreso en el auditorio municipal y una cena de gala que se plantea celebrar en el Mar Menor. La cita concluirá con la firma de un manifiesto sobre la lucha contra especies invasoras como el cangrejo azul.

La alcaldesa destacó que la asamblea "permitirá proyectar la imagen de la Cartagena turística unida a la gastronomía, que se ha convertido en uno de los principales intereses de los viajeros".

Euro-Toques trabaja junto a la Asociación de Ayuntamientos de la Comarca, para impulsar la obtención de figuras de calidad como la Indicación Geográfica Protegida y la Denominación de Origen del Campo de Cartagena para productos locales.

Estrellas Michelin

Euro-Toques es una organización europea de cocineros fundada en 1986 por Pedro Subijana que agrupa a más de 3.500 profesionales en 18 países y en España reúne a unos 800 cocineros, entre los que se encuentran Juan Mari y Elena Arzak, Pedro Subijana, Martín Berasategui, Joan Roca, Quique Dacosta, los hermanos Sergio y Javier Torres y la mayoría de las estrellas Michelin españolas.

Su objetivo, según recuerda el chef Pablo Martínez, es defender la calidad de los alimentos, promover la cocina saludable, apoyar a los productores locales y servir de foro de intercambio entre grandes profesionales de la gastronomía.