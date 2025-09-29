El apagado del Fuego Sagrado marca el final de Carthagineses y Romanos

La fiesta de Carthagineses y Romanos se despidió ayer hasta el próximo año con un último capítulo épico de la historia de la ciudad trimilenaria. El apagado del Fuego Sagrado devolvió al presente a Cartagena, que ya aguarda para volver a festejar los años de su fundación a cargo de los carthagineses y la II Guerra Púnica ante los romanos, que finalmente consiguieron dominar la ciudad, gracias entre otras victorias a la conseguida en la batalla de Qart Hadasht sobre las huestes de Aníbal.