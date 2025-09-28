Demostración ante los cuerpos de seguridad de una empresa de Caetra

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y el de Formación y Empleo, Álvaro Valdés, asistieron junto a representantes de los cuerpos de emergencia y seguridad del municipio a un importante encuentro demostrativo que acogió el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), que dirige Nuria Castillo.

Durante la presentación, la startup Civilio Information Systems, beneficiaria de la primera aceleradora comercial española de la defensa y con sede física en Cartagena, presentó una avanzada tecnología dual diseñada para mejorar la conciencia situacional y la coordinación de los operativos en situaciones de emergencia.

Llorca destacó que «la colaboración con empresas como Civilio nos permite dotar a nuestros cuerpos de seguridad y emergencias de las mejores herramientas para proteger a los ciudadanos», afirmó Llorca.

Por su parte, el concejal de Formación y Empleo, Álvaro Valdés, subrayó que «impulsar el emprendimiento en sectores estratégicos como el de la Seguridad y la Defensa es una prioridad para nosotros. Programas como Caetra no solo atraen talento a Cartagena, sino que también crean empleo de alta calidad y contribuyen a diversificar nuestra economía», señaló Valdés.

Con su apoyo, «el Ayuntamiento se consolida como un actor clave en el impulso de la industria de la Seguridad y la Defensa a nivel nacional a través del programa Caetra, que busca fomentar el desarrollo de tecnología dual y fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado» añadieron fuentes del Consistorio.