Proyectos
Demostración ante los cuerpos de seguridad de una empresa de Caetra
Civilio presentó una tecnología dual para mejorar la coordinación de los operativos en emergencias
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y el de Formación y Empleo, Álvaro Valdés, asistieron junto a representantes de los cuerpos de emergencia y seguridad del municipio a un importante encuentro demostrativo que acogió el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic), que dirige Nuria Castillo.
Durante la presentación, la startup Civilio Information Systems, beneficiaria de la primera aceleradora comercial española de la defensa y con sede física en Cartagena, presentó una avanzada tecnología dual diseñada para mejorar la conciencia situacional y la coordinación de los operativos en situaciones de emergencia.
Llorca destacó que «la colaboración con empresas como Civilio nos permite dotar a nuestros cuerpos de seguridad y emergencias de las mejores herramientas para proteger a los ciudadanos», afirmó Llorca.
Por su parte, el concejal de Formación y Empleo, Álvaro Valdés, subrayó que «impulsar el emprendimiento en sectores estratégicos como el de la Seguridad y la Defensa es una prioridad para nosotros. Programas como Caetra no solo atraen talento a Cartagena, sino que también crean empleo de alta calidad y contribuyen a diversificar nuestra economía», señaló Valdés.
Con su apoyo, «el Ayuntamiento se consolida como un actor clave en el impulso de la industria de la Seguridad y la Defensa a nivel nacional a través del programa Caetra, que busca fomentar el desarrollo de tecnología dual y fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado» añadieron fuentes del Consistorio.
