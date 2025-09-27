Dos coronas de laureles para Qart Hadash tras la victoria de Escipión

Una de las batallas más emblemáticas de la historia antigua del Mediterráneo es lo que se vivió este viernes por la tarde en la Cuesta del Batel, en una recreación donde la historia y la ficción se entrelazan mientras todavía resuenan los ecos de un pasado en el que las civilizaciones se enfrentaron por el control de territorios, el destino de pueblos y el futuro de imperios.

Tras una semana de fiestas históricas de Carthagineses y Romanos, por fin los púnicos y los amanantados por la loba capitolina se veían las caras en el campo de batalla.

La batalla de Qart Hadash, aunque librada en arenas del pasado, sigue resonando hoy día tanto en los relatos de historiadores como en los relatos transmitidos a lo largo de los siglos.

La vanguardia del ejército romano, compuesta por las huestes a caballo, fue la primera en hacer acto de presencia sobre el terreno, seguida de cientos de soldados con espadas y antorchas en la mano.

El general Públio Cornelio Escipión, interpretado por José María Barcelona, llegó para reunirse con Magón en un carro majestuoso, sobre el que destacaban los relieves de varias cabezas de león, tirado por dos caballos negro azabache.

El general expuso con austeridad militar la situación: «Roma está a las puertas de la ciudad, tus murallas no resisten y tus fuerzas, aunque valientes, se ven desbordadas. Es momento de reconocer nuestra superioridad». Además, ofreció a Escipión una salida honrosa para los púnicos dejando que Magón siguiera al frente si sellaba la paz con el imperio del Lazio.

Pero no vio nada positivo el púnico en el ofrecimiento romano. Magón, a las riendas de un carro tirado por dos blancos caballos, rehusó con gallardía la propuesta de Escipión alegando que no podía consentir una humillación así: «Pretendes que entregue mi ciudad, mi patria, a tus dominos como si fueran un trozo de carne. Qart Hadast jamás se someterá a Roma».

Replicó el caudillo de las legiones que «la rendición no dependía de su voluntad sino de algo que se tornará inevitable. Mi ejército es superior, tus fuerzas se desmoronan es la única manera de evitar más pérdidas innecesarias». Seguía prefiriendo el púnico la guerra a vivir bajo el yugo de Roma, asegurando que defendería Quart Hadast hasta el fin de sus días.

Dio así comienzo un enfrentamiento cuya realización maravilló al público presente, demostrando por qué año tras año es uno de los más esperados. Hasta que Magón reconoció que «el hierro romano ha manchado el suelo de nuestra amada ciudad, pero ello no es el fin de nuestro destino. La ciudad a la que llamamos hogar, la que nuestros antepasados fundaron con sudor, sacrificio y valentía, ha caído en manos de Roma».

Aventuró el púnico que las águilas de Escipión podrían volar libres sobre la ciudad, aunque finalmente mutuo proprio las aves decidieron saltarse el protocolo. Las tropas púnicas abandonaron el campo derrotadas, pero con el reconocimiento de su dignidad por parte de sus rivales.

Escipión procuró respeto a los habitantes de la ciudad y la voluntad de los dioses decidió conceder dos coronas de laurel a la conquista convirtiendo Qart Hadast en una excepción en la piedra de la eternidad, pues ninguna otra ciudad recibirá este honor dos veces.