El Ayuntamiento de Cartagena invierte 50.000 euros en mejoras en San Félix

El concejal del Área de Educación y Hacienda y responsable del Distrito 3, Ignacio Jáudenes, ha visitado el barrio de San Félix, donde ha mantenido un encuentro con la Asociación de Vecinos para repasar proyectos en marcha y próximas actuaciones que responden a las demandas de los residentes, según informaron fuentes municipales este sábado.

Jáudenes explicó que el Ayuntamiento de Cartagena realizará una inversión de más de 32.000 euros en el Parque Diego Calvo, una actuación comprometida con los vecinos y que se ejecutará en las próximas semanas. “Es un espacio al que acuden muchas familias, niños y personas mayores, y creemos que debe estar en las mejores condiciones”, señaló el concejal.

Durante la visita también se abordaron otras necesidades del barrio, como las mejoras en el local social, donde se prevé una inversión de 18.000 euros aproximadamente, así como el asfaltado y la iluminación de diferentes calles, además de las actuaciones previstas en la pista deportiva.

El concejal destacó la importancia de mantener la cercanía con los vecinos y atender de manera directa sus propuestas, por eso “hemos mantenido esta reunión para escuchar sus necesidades, atender sus demandas y dar solución a las cuestiones que nos vienen reclamando. Continuamos invirtiendo en nuestros barrios y diputaciones para que todos los cartageneros, con independencia del lugar en el que vivan, tengan las mismas oportunidades y disfruten de plazas, calles y espacios en las mejores condiciones”.