Así será el nuevo Centro de la Fremm en Cartagena

Soldadura, fabricación mecánica, automatización industrial y energías renovables, entre otros. Estos son algunos de los treinta oficios en los que se podrán formar los alumnos del nuevo Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica ubicado en Los Camachos.

Este jueves el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, anunció que el Consejo de Gobierno celebrado en el Palacio Aguirre de Cartagena ha aprobado el gasto de los 5,5 millones de euros comprometidos para el nuevo Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica que impulsa la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm) en el municipio.

«Este centro será un hito histórico», afirmó el López Miras, quien puso en valor que «Comunidad, Ayuntamiento, Fremm y empresarios hemos sabido trabajar de forma conjunta en este proyecto, y vamos a poner en marcha un centro pionero, único a nivel nacional, y que va a ser el mejor en formación industrial naval y náutico de toda España».

En este sentido, el líder del gobierno regional explicó que con este «compromiso cumplido» se da luz verde a «un centro que permitirá la creación de talento, de oportunidades, y que ayudará a la reindustrialización de muchas de nuestras empresas».

Terreno de Los Camachos donde se ubicará el centro / A.C.

Según destacaron desde el ejecutivo de López Miras, la aprobación del Consejo de Gobierno supone un paso decisivo para que sea una realidad este centro, que ofrecerá un espacio de formación adaptado a la nueva realidad industrial y tecnológica, generará oportunidades laborales y atraerá talento especializado.

Las instalaciones, que estarán ubicadas en una parcela de más de 15.000 metros cuadrados del Polígono Industrial Los Camachos, proporcionarán formación especializada en 30 oficios vinculados sobre todo al sector metalúrgico, tales como fabricación mecánica, automatización industrial y energías renovables.

El objetivo de este centro es responder a la necesidad urgente de profesionales cualificados, imprescindibles para grandes empresas tractoras localizadas en el municipio como Navantia, Sabic, Repsol o Ilboc, así como para la amplia red de empresas auxiliares que generan miles de empleos en Cartagena y su comarca.

La Comunidad valoró de forma positiva que la formación adaptada al escenario actual y al tejido productivo es clave para la reindustrialización. Así, más de 3.000 puestos de trabajo en la Región de Murcia no pueden cubrirse a día de hoy por falta de personal cualificado.

Además, han tenido en cuenta el efecto beneficioso que tendrá el incremento de la oferta formativa para los jóvenes, los desempleados, los trabajadores que necesitan reciclarse y los empresarios que reclaman profesionales preparados.

500 plazas para parados

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, destacó que «Cartagena consolida su liderazgo industrial y se prepara para dar respuesta a una necesidad urgente de personal cualificado. Tenemos más de 3.000 empleos vacantes en sectores estratégicos y este centro nos permitirá formar a la nueva generación de profesionales que demandan empresas como Navantia, Sabic, Repsol o Ilboc».

Arroyo recordó que el Ayuntamiento cedió los 16.000 metros cuadrados de suelo necesarios para el proyecto, subrayando, que «esta es la mejor inversión de futuro que podemos hacer: poner a disposición de nuestros jóvenes los recursos para que se formen en igualdad de oportunidades y Cartagena siga siendo motor industrial y de transformación de toda España».

Para la regidora municipal, el nuevo centro confirma la posición de Cartagena como cabecera regional de la formación industrial avanzada, con un impacto directo en la transformación energética, la industria de la defensa, la logística y el puerto. «Este proyecto es fruto del trabajo conjunto entre administraciones y empresas, y es clave para frenar la fuga de talento y generar empleo estable y de calidad», añadió Arroyo.

El consistorio concedió la licencia para la construcción del nuevo centro en mayo. Se trata de una infraestructura sin precedentes en España, que contará con 1.500 plazas formativas , de las cuales 500 de ellas serán gratuitas para desempleados, un edificio de 5.500 metros cuadrados, 10 aulas, 6 talleres de Industria 4.0 y espacios exteriores para prácticas en logística y mantenimiento industrial.

La inversión total de la iniciativa superará los diez millones

Unos once millones de euros, esa cifra será el total invertido en el nuevo Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica que impulsa la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm), según las previsiones de la patronal. Por lo que a los 5,5 millones de euros que aportará la Comunidad Autónoma todavía hay que sumar una partida igual de importante. Por su parte, desde la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) destacan que «la puesta en marcha de este centro de formación requiere una inversión imprescindible para dar respuesta a las necesidades de las empresas de la comarca, que demandan cada vez más personal cualificado».

Asimismo, desde la confederación encabezada por Ana Correa resaltan con orgullo que «el centro, que se originó en la Mesa de Industria de COEC, se materializa ahora y nos satisface que Fremm pueda desarrollarlo con éxito». Este es uno de los proyectos más ambiciosos que se están desarrollando en el municipio, tras la cesión por cincuenta años, prorrogable hasta el máximo legal de 75 de una parcela municipal de 15.800 metros cuadrados, ubicada en el Polígono de Los Camachos-Sur.