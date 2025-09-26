Una gasolinera y un local de comida rápida, primeras licencias concedidas en Las Dunas en Cartagena
Este espacio, ubicado en Cabo de Palos, ha permanecido paralizado durante dos décadas
El Ayuntamiento de Cartagena ha concedido las dos primeras licencias en la zona de Las Dunas de Cabo de Palos, un espacio que durante años permaneció paralizado y que ahora inicia una nueva etapa tras la culminación de los procedimientos urbanísticos que lo desbloquearon, según informaron fuentes municipales en un comunicado este viernes.
La tramitación se enmarca en el desarrollo de la Unidad de Actuación 2 del Plan Parcial CP2, que fue rescatada para poner fin a dos décadas de abandono. Tras la aprobación del planeamiento y la reparcelación, el Ayuntamiento impulsó la urbanización del sector, con la dotación de servicios básicos y la definición de parcelas aptas para uso comercial. Según anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, “superados estos pasos, se han podido otorgar las primeras licencias de edificación, que marcan el inicio de la actividad en la zona”.
Las autorizaciones corresponden a un local de restauración de comida rápida y a una estación de servicio. El restaurante se construirá en la parcela 5, con una superficie de 335,81 metros cuadrados en planta baja y 16 plazas de aparcamiento. La estación de servicio ocupará 1.610 metros cuadrados, con zonas de suministro, lavado, recarga de vehículos y un edificio auxiliar de 150 metros cuadrados.
“Ambos proyectos cuentan con informe ambiental favorable, que descarta impactos sobre la Red Natura 2000 y confirma que no son necesarias medidas adicionales de corrección o prevención” añadió la regidora municipal.
Con estas licencias, el Ayuntamiento culmina un proceso administrativo largo y complejo que permite transformar un espacio sin uso en un área de actividad económica y servicios para Cabo de Palos, abriendo la puerta a la consolidación del conjunto del desarrollo urbanístico, destacaron desde el Consistorio.
