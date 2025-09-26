Colocan por primera vez alcoholímetros públicos en el campamento de Carthagineses y Romanos

¿Sabes que estas fiestas de Carthagineses y Romanos puedes soplar un alcoholímetro sin necesidad de estar en un control de la policía? Este año por primera vez la empresa AlcoholteSA ha colocado tres alcoholímetros público en solares que funcionan como un parquímetro con solo echarle un euro.

Han colocado estás máquinas en ferias como Córdoba y Málaga, según explica el representante de AlcoholteSA en la Región de Murcia, Pedro Lucas Sánchez, antes de desembarcar en Cartagena porque «tenemos la patente a nivel mundial».

Su principal objetivo es fomentar la seguridad vial y que la gente tome conciencia de su tasa de alcohol si van a coger el coche después de una noche de fiesta, que «por lo menos que puedas hacerte una prueba y saber si puedes conducir».

Una vez que la máquina emite el resultado, aunque de positivo y te informe que no estás en condiciones óptimas para conducir, es la decisión de cada uno ponerse al volante, siendo consciente de los riesgos para él mismo y para los demás o no hacerlo.

Los alcoholímetros están colocados en las inmediaciones del Campamento Festero junto a la rambla de Benipila, en concreto están ubicados cerca del puente del que une el Cartagonova con la calle Luis Calandre.

Además, los que opten por actuar con responsabilidad y no conducir si su tasa es superior a la permitida tienen la opción de volver a casa en taxi. Asimismo el Ayuntamiento ha eximido de la obligatoriedad del descanso a los titulares y asalariados de licencias de taxi que les corresponda desde las 19.00 horas del viernes 26 de septiembre hasta las 07.00 horas del sábado 27 de septiembre de 2025 para que todos puedan trabajar durante las fiestas independientemente de sus turnos ordinarios.