Más luz para la Barriada de Villalba en Cartagena

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por la alcaldesa Noelia Arroyo, ha dado luz verde a la modificación de la Memoria Programada del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) y de las bases reguladoras de las ayudas a la rehabilitación en barrios, para incorporar la Barriada de Villalba dentro del ámbito de actuación.

La decisión ha sido tomada tras recibirse una solicitud de subvención para rehabilitar dos edificios con 48 viviendas que cumplen los requisitos técnicos y energéticos exigidos, y tras acreditarse que 22 de las familias residen en situación de vulnerabilidad.

Según apuntó Noelia Arroyo este miércoles, «el programa de rehabilitación energética ha tenido una respuesta mayor de la que esperábamos, tenemos solicitudes que superan más de 1 millón el presupuesto de 2 millones y medio disponible. Y eso es una buena noticia porque toda la subvención va a ser empleada en Cartagena para mejorar hogares y comunidades de propietarios y también va a servir, además para generar economía en los sectores de la construcción y las instalaciones».

La regidora municipal precisó que hay más de 100 solicitudes de ayudas y hasta el momento se han concedido más de medio millón de euros. «Este programa nos permite financiar entre el 40 y el 80% de las obras y llegar al 100% cuando se trata de familias vulnerables, ha explicado Arroyo, quien ha asegurado que «la Oficina Técnica de Vivienda tiene muy avanzado el trabajo sobre el resto de solicitudes y esperamos que la próxima reunión de la comisión podamos aprobar más de 1 millón de euros de ayuda para trabajos de rehabilitación.»

Aunque Villalba quedaba inicialmente fuera del ERRP delimitado en 2022, el Acuerdo Bilateral de 2022 permite su modificación ante eventualidades justificadas. La Oficina de Rehabilitación ha emitido informe favorable avalado por Servicios Sociales y por la Asesoría Jurídica, y el Ministerio ha condicionado su aprobación a la modificación formal tanto de la memoria como de la convocatoria de ayudas.

El plan actúa en los barrios de Los Barreros, Barriada Cuatro Santos, Los Dolores, Los Gabatos, El Plan, Barrio Peral, Urbanización Media Sala, Urbanización Mediterráneo, Nueva Cartagena, San Antón, Barriada Virgen de la Caridad, San Ginés, El Ensanche-Almarjal, Cartagena Casco y La Baña, a las que ahora se suma Barriada Villalba con una inversión de 792 000 euros, y en la que más de la mitad de las viviendas pertenecen a hogares en situación de vulnerabilidad, de modo que la diferencia entre el coste total y la ayuda solicitada será asumida por Servicios Sociales.

El Plan de rehabilitación Energética contempla actuaciones en 272 viviendas y cuenta con el apoyo técnico del Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, que resultó adjudicatario de la Oficina de Rehabilitación Energética.

Esta oficina, hasta la semana pasada, había gestionado 102 expedientes que suman inversiones en obras por 3,6 millones de euros, mientras que las subvenciones solicitadas alcanzan los 2,58 millones.

La dotación disponible para la convocatoria ya está prácticamente comprometida, por lo que se ha creado una lista de espera. De momento, se han aprobado ayudas por 564. 252 euros. El asesoramiento técnico de la oficina explica que solo 10 de las 102 solicitudes han sido denegadas, reservando un 25 % de los fondos para subvenciones del 100 % del coste de las obras. Los expedientes aprobados incluyen actuaciones en barrios como La Baña, Barriada Cuatro Santos o Nueva Cartagena.

La rehabilitación de dos bloques de la barriada de Villalba, que beneficiará a 48 familias y supone una inversión de 792 000 euros. En ese proyecto, más de la mitad de las viviendas pertenecen a hogares en situación de vulnerabilidad, de modo que la diferencia entre el coste total y la ayuda solicitada será asumida por Servicios Sociales.

El Ayuntamiento baraja solicitar más fondos si se liberan recursos de proyectos en lista de espera, con el fin de atender todas las peticiones y continuar mejorando la eficiencia energética y la habitabilidad de las viviendas.