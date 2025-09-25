Cursos y cuentacuentos para inaugurar el curso en la Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena

La Red de Bibliotecas Municipales de Cartagena arranca el trimestre con una programación repleta de actividades para todas las edades: talleres, cuentacuentos y bebecuentos que llenarán las bibliotecas de creatividad, magia y diversión.

En esta nueva temporada participarán artistas y compañías como Mario Moya, Taranta Cuentacuentos, Cristina Soler, Cascabel, José Carlos Soto con su espectáculo de metroflexia y Elena Serrano, entre otros. Los sábados por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de los bebecuentos de la mano de Encuentada Nora.

La programación incluye además talleres tan variados como el de magia con Abelmagia, decoración de galletas con Medusa’s Cakes, Afro Dance con Aziz Diouf o construcción de cometas con Hábitat Cultural. También se incorporan los talleres de la UPCT “Ingenioteca”, que tendrán lugar en las bibliotecas Rafael Rubio (Los Dolores) y Manuel Puig Campillo (Barrio Peral).

Dentro del programa “Andersen en Cartagena”, organizado por el área de Cultura y la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, se ofrecerán diferentes cuentacuentos en las salas.

Día de las Bibliotecas

El 24 de octubre se celebrará el Día de las Bibliotecas con una de las novedades del trimestre: “Noche en la biblioteca: ¿quién dijo que la biblioteca era aburrida?”, una propuesta lúdico-pedagógica en la que niños y niñas vivirán la experiencia única de dormir entre libros y soñar rodeados de historias. La actividad estará dinamizada por la asociación Entretanto.

Asimismo, continúan abiertos los plazos de inscripción para los clubes de lectura infantiles:

Súper bombón de luz, para alumnado de 4º y 5º de Primaria (Biblioteca Rafael Rubio, Los Dolores).

La tribu de los caníbales de libros, para alumnado de 6º de Primaria y 1º de ESO (Biblioteca Rafael Rubio, Los Dolores).

La increíble pandilla de los lectores, en la Biblioteca Manuel Puig Campillo (Barrio Peral).

Además, se pone en marcha un club de lectura juvenil autogestionado para jóvenes de 14 a 17 años. Los participantes podrán organizar sus lecturas y actividades con el apoyo de las bibliotecas, que facilitarán libros, materiales y espacios para los encuentros.

Todas las actividades requieren reserva previa, disponible desde 15 días antes de cada propuesta en su página web.