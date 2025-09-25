Un circo más propio de una película Disney que de la antigua Roma

Uno de los actos más esperado de las fiestas tras su regreso el pasado año, el gran circo máximo, se hizo esperar media hora debido a la gran afluencia de público. Miles de asistentes presentes en la Cuesta del Batel para disfrutar del espectáculo. Empezó el acto con tintes heroicos en un lugar «donde la arena guarda secretos de héroes y dioses», fueron convocadas las fuerzas primigenia para que el aire elevara a los presentes, el agua les purificara, la tierra les sostuviera y el fuego les transformara. Aparecieron los elementos, a su manera.

También hubo lugar antes del comienzo para saludar a los dioses y a las criaturas de leyenda que les acompañan como arpías que vuelan alto y centauros que trenzan los destinos. Tras depositar el fuego traído desde el templo de vesta en el pebetero dieron comienzo los actos.

El cielo se abrió para mostrar el lenguaje secreto de los elementos, solo anoche los dioses permitieron a los mortales de Cartago Nova ver su propio cielo. Cada movimiento buscaba ser un viento divino.

El espectáculo comenzó con las acrobacias aéreas de cuatro parejas mientras sonaban desde las melodías más suaves hasta rock, que ya debía de tener mucho éxito en la Cartagena de hace dos mil años. Además, no perdieron la ocasión de sacar unos paraguas para volar al estilo Mary Poppins.

Se animó al público a disfrutar de los latidos de percusión y viento que en cada nota traían un susurro divino. Si bien el mensaje celestial traído por unos seres alados parecía más propio del desfile de la cabalgata de reyes, aunque en este caso la música recordaba más a gladiator, con toques celtíberos, que a Rosendo.

Llegó la hora de descender a las profundidades, el hogar de Neptuno, un lugar donde el agua es el elemento que sostiene la vida pero también oculta misterios y peligros. El mar quería cantar y deslumbrar a los asistentes con su latido líquido. Pero el canto del mar no resultó ser de sirena si no una interpretación al estilo de Adele, pero más alegre, y con unas medusas de fondo.

Siguió el mar dando guerra, «no se detiene no podéis controlar el caos», adelantaba el narrador. Cierto era, tras la aparición de un barco, una batucada electrónica, en la que no faltaba el neón, confirmó que el caos no se puede controlar.

Por fin aparecieron en escena cientos de personajes romanos y tomaron la arena del circo, porque «antes de la conquista fue la marcha, Roma no nació en un día» y el suelo retumbó con fuerza con la llegada de los hijos del Lazio, los fundadores de imperios. Los herederos del destino eterno.

También salió a escena el hombre al que los dioses y la fortuna enviaron para levantar esta ciudad y hacerla eterna, Públio Cornelio Escipión, interpretado por José María Barcelona, quien dio comienzo a las luchas de gladiadores. Tuvo el general que demostrar su valentía.

Los duelos llegaron de la mano de campeones forjados con acero y sudor contra esclavos. Unos muy armados, los otros muy descubiertos. En el duelo final entre el ganador de este año y del pasado si que no faltaron los escudos. El pueblo decidió no acabar con la vida del perdedor y concederle la libertad al vencedor.

Un espectáculo de baile y fuego, en el que se hizo una quemadura uno de los participantes, cerró el circo antes del castillo de fuegos artificiales. Tras el cual los romanos acabaron bailando Wake me up de Avicii, espada y escudo en mano.